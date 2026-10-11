Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
PRUEBA DE REFERENCIA
Senderos, desniveles y unas vistas que compensan cada zancada. El Trail Ribeira Sacra volvió a poner a prueba a los participantes en una jornada en la que la resistencia y la belleza del entorno fueron de la mano.
La Ribeira Sacra volvió a convertirse en escenario de esfuerzo, aventura y naturaleza con la celebración de la décima edición del Trail Ribeira Sacra. Más de medio millar de corredores se dieron cita en Luíntra para afrontar una prueba de máxima exigencia, con un recorrido de 42 kilómetros y 3.350 metros de desnivel positivo que discurre por algunos de los parajes más espectaculares de la zona, como el mirador de Moura, el Parador de Santo Estevo y el mirador de A Lampa.
La jornada también reservó su espacio para las nuevas generaciones con las carreras TRS Cativos, de 800 metros, y TRS Rapaces, de 1,3 kilómetros. Una edición que volvió a unir deporte, naturaleza y convivencia. Estas son algunas de las imágenes que dejó la carrera.
1/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
2/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
3/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
4/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
5/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
6/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
7/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
8/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
9/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
10/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
11/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
12/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
13/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
14/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
15/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
16/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
17/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
18/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
19/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
20/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
21/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
22/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
23/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
24/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
25/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
26/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
27/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
28/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
29/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
30/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
31/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
32/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
33/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
34/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
35/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
36/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
37/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
38/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
39/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
40/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
41/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
42/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
43/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
44/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
45/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
46/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
47/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
48/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
49/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
50/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
51/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
52/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
53/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
54/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
55/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
56/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
57/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
58/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
59/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
60/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
61/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
62/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
63/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
64/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
65/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz
66/66
Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos
|
José Paz