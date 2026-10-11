Galería | El Trail Ribeira Sacra cumple diez años y lo celebra entre montes y miradores, en fotos

Senderos, desniveles y unas vistas que compensan cada zancada. El Trail Ribeira Sacra volvió a poner a prueba a los participantes en una jornada en la que la resistencia y la belleza del entorno fueron de la mano.

La Ribeira Sacra volvió a convertirse en escenario de esfuerzo, aventura y naturaleza con la celebración de la décima edición del Trail Ribeira Sacra. Más de medio millar de corredores se dieron cita en Luíntra para afrontar una prueba de máxima exigencia, con un recorrido de 42 kilómetros y 3.350 metros de desnivel positivo que discurre por algunos de los parajes más espectaculares de la zona, como el mirador de Moura, el Parador de Santo Estevo y el mirador de A Lampa.

La jornada también reservó su espacio para las nuevas generaciones con las carreras TRS Cativos, de 800 metros, y TRS Rapaces, de 1,3 kilómetros. Una edición que volvió a unir deporte, naturaleza y convivencia. Estas son algunas de las imágenes que dejó la carrera.