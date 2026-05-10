Tres puntos que no se negocian para el Ourense CF

Otro día para no fallar. El Ourense CF recibe este domingo en O Couto (16:30 h) al Celta Fortuna en un partido que puede ser decisivo para ambos. Mucho más para los ourensanos que se juegan la salvación mientras los celestes, con la promoción de ascenso asegurada, quieren mantener la segunda posición por la que aprieta también el Zamora y, en menor medida, el Real Madrid Castilla.

Para los azulones es un partido clave. Cinco equipos pelean por una plaza que dará la salvación y el que mejor lo tiene es el Ourense CF, porque depende de ellos mismos, aunque eso pasa por ganar esta tarde, si no pasas a depender de otros y eso no es buena cosa.

Lo más positivo para los ourensanos es que de las tres jornadas que faltan, dos partidos los van a jugar en su “fortín” de O Couto que es donde mejores prestaciones muestran casi todos los partidos. Lo demuestra el dato que de los últimos 12 partidos han conseguido ocho victorias, tres empates y una derrota, precisamente hace quince días ante el Zamora.

Números que invitan al optimismo, aunque tampoco es la cosa para tirar cohetes porque muchas han sido sudando la gota gorda.

En el aspecto deportivo, el equipo azulón realizó en la mañana de sábado en el campo sintético de Oira la última sesión de entrenamiento y la única novedad será la ausencia del delantero Amin. El autor del gol del empate en el último partido en Bilbao lleva semanas con problemas de pubalgia que le impiden rendir a su máximo nivel. En el último partido se le han recrudecido y le obligan a parar, cuando menos esta jornada. Es duda el defensa Enol Coto que arrastra molestias en una rodilla, pero estará en la convocatoria, y si el técnico lo estima conveniente, podría estar sobre el verde. El resto de futbolistas, todos disponibles.

Enfrente estará un Celta Fortuna que, de la mano del técnico Fredy Álvarez, que cumple la tercera temporada al frente del equipo y que ha conseguido la clasificación matématica para la promoción de ascenso. Los celestes son segundos clasificados con 61 puntos y fueron el único equipo capaz de hacerle frente al todopoderoso Tenerife. Un equipo conformado por jugadores con calidad y mucho futuro por delante, como demuestra el hecho de que varios ya han debutado esta temporada en el primer equipo, como Hugo González, Ángel Arcos, Antañón, Hugo Burcio, Óscar Marcos o Pablo Meixús, y que esta tarde estarán en O Couto.