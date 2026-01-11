La UD Barbadás logra un punto para crecer (1-1)

El azulón Toño despeja el balón durante el encuentro frente al Lugo B disputado en Os Carrís.

La UD Barbadás arrancó la era Moncho Salgado en el banquillo azulón con un empate a un tanto frente al filial del Lugo. El nuevo entrenador de los de A Valenzá mantuvo a Marcelo como mediocentro defensivo después del buen resultado que dio en la jornada pasada y el resto del once fue muy similar al de encuentros anteriores, aunque sí es cierto que el equipo fue un poco más vertical.

Durante el primer tiempo, los de Salgado fueron muy superiores a los lucenses y crearon varias ocasiones de gol para irse con ventaja al descanso. La presión alta de los locales puso en aprietos a la salida de balón de los rojiblancos, lo que provocó las situaciones de peligro. A los 13 minutos, Nespereira robó un balón en tres cuartos de campo, abrió a la derecha a Róber y su centro lo remató Íker Gómez, que se encontró con un pie milagroso de Candal. Poco después, en la misma jugada, Carlos Villar y Róber estrellaron el balón en el travesaño.

Antes del intermedio, Íker Gómez robó otra pelota en el inicio de juego de los visitantes y se quedó solo ante el portero lucense, que le adivinó las intenciones en el mano a mano. Volvían los fantasmas del pasado y el balón parecía que no quería entrar en la meta de un Lugo B que no tiró a portería en los primeros 45 minutos.

Tras el paso por la caseta, el Lugo B mejoró y al poco de la reanudación avisó con un tiro de Samu, tras centro desde la izquierda de Aday, que solventó Borja Atanes.

En el minuto 57, el propio Samu botó un córner (que no era) cerrado al segundo palo que fue cabeceado, en el área pequeña, por Tomás para hacer el 0-1.

Jarro de agua fría para un Barbadás que perdonó en la primera parte y lo estaba pagando. Había que arriesgar y Moncho Salgado retiró a Marcelo para hacer debutar al delantero Mano y pasar a jugar con dos puntas.

Poco a poco, los locales volvieron a entonarse y comenzaron a poner aprietos a la meta contraria, aunque con más corazón que cabeza.

Empate de Kevin Ferreira

Una de las armas del Barbadás son los saques de esquina y tras avisar en varias ocasiones, obtuvo la recompensa. Cuando el encuentro entraba en el último cuarto de hora, el capitán Toño lanzó un córner que fue cabeceado por Pablo Corzo hacia Kevin Ferreira, quien fusiló a Candal para hacer el empate que ofrecía algo de justicia.

Tras el 1-1, los locales guardaron a buen recaudo el punto para seguir creciendo tras sumar 4 de 6 en los últimos dos partidos y colocarse a solo uno de la permanencia.

Ficha técnica UD Barbadás: Borja Atanes; Pablo Ruiz, Marcelo (Soriano, min.68), Pablo Corzo, Kevin Ferreira, Nespereira, Toño, Ismael, Róber, Íker Gómez (Poch, min.82) y Carlos Villar (Mano, min.68). CD Lugo B: Candal; Tomás, Serrano, Fofana Jr. (Samu, min.70), Samu, Noah, Aday, Mateo (Fran, min.70), Hugo García, Nico y Sergio (Arao, min.53). Goles: 0-1, Tomás (min.57). 1-1, Kevin Ferreira (min.76). Árbitro: Yago Iñarrea (Pontevedra). Amonestó a los locales Pablo Corzo (min.58) y Soriano (min.67); y a los visitantes Samu (min.60), Nico (min.71) y Hugo García (min.87). Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 16 disputado en el campo de Os Carrís ante unos 350 espectadores.