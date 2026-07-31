La UD Barbadás se reinventa

El centrocampista André López jugó el último año en el Gran Peña y el ourensano José Pérez militó la pasada temporada en el Somozas respectivamente.

Después de una complicada última temporada, el Barbadás ha hecho un equipo prácticamente nuevo en su regreso a la Preferente. Tan solo quedan del curso pasado Pablo Corzo, Marcelo, Soriano y Cougil. El resto de la plantilla, todo fichajes. Al mando de la nave estará el técnico Luis Vilachá, que vuelve a Os Carrís tras ser ayudante de Agustín Ruiz durante dos temporadas y lo hace con Toni Álvarez de segundo entrenador y con la misión de hacer encajar todas las piezas del nuevo proyecto.

Fruto del acuerdo de vinculación con la UD Ourense de Primera Federación (el Barbadás pasa a ser filial de los rojillos), el equipo de A Valenzá ha redoblado su apuesta por la juventud y la mayoría de las incorporaciones apenas supera la veintena de años. No obstante, también se ha hecho con los servicios de varios jugadores con experiencia en la categoría, algo clave para competir en una Preferente que siempre es exigente.

Entre los fichajes destacan los de José Pérez, André López, Marcos Cid, Íker Pérez o Alberto Nóvoa

Porteros

En cuanto a los fichajes, en la portería los azulones han incorporado al meta Abraham, que procede del Lemos tras haberse formado en el Ourense CF y el Pabellón; y a Samba, que llega desde el equipo juvenil del Lecce italiano.

Defensas

Se incorporan Dani Blanco (Lemos), Eiró (Allariz); Álex y Diego, que proceden de la UD Ourense juvenil; Buba (Villaralbo), Lucas Currás (Nogueira) y Marcos Cid (Auriense), que vuelve después de tres temporadas en Oira.

Centrocampistas

Sobresale el fichaje de André López, que llega desde el Gran Peña tras haber jugado en División de Honor juvenil con el Val Miñor y haber estado en la base del Lugo y la UD Ourense. También llegan desde los juveniles de la UD Ourense, Julián Gallo y Ossorio. Además, su entrenador en el club unionista, Alberto Nóvoa, pasará a ser su compañero, ya que regresa a Os Carrís tras su paso por el Sporting Celanova.

Se incorporan también, Héctor Janeiro (Auriense), Valencia (Barbadás juvenil) y el monfortino Brais Dalama, que viene desde el Celta de División de Honor juvenil y que ya ha entrenado con el primer equipo de la UD Ourense.

Delanteros

Del Somozas llega el ourensano José Pérez, quien jugó en la UD Ourense y sobresalió en la base del Pabellón. Además, del Montañeros juvenil procede Íker Pérez, que está haciendo la pretemporada con los de Juan Carballo. Ficha también Chani (UD Ourense juvenil).

Los pabellonistas Ánder, Riveiro y Tiago están pendientes de la incorporación oficial. Tienen permiso para entrenar con el club azulón.