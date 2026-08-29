La UD Ourense alza el telón contra la Ponferradina

El 14 de septiembre de 2014, la UD Ourense disputaba en el Miguel Ángel-Os Remedios el primer partido oficial de su historia (8-0 al Razamonde en Tercera Autonómica). Casi 12 años después, afronta en el estadio de O Couto su debut en la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español, y lo hace recibiendo a las 17,00 horas a uno de los “cocos” de la liga, la Ponferradina.

Después de seis semanas de pruebas, llegó la hora de la verdad para un equipo rojillo que quiere empezar con buen pie en la categoría de bronce, pero no lo tendrá nada sencillo, ya que delante estará un conjunto berciano que, tras quedarse dos años seguidos a punto de ascender, tiene entre ceja y ceja subir de categoría.

Tras el último entrenamiento realizado en Albán (Coles), el técnico ourensanista Juan Carballo dio una convocatoria en la que las únicas bajas son las de Viti y Jaichenco, que siguen recuperándose de sendas lesiones de larga duración. Quien tampoco estará esta tarde en O Couto es Avelino García, que después de tres temporadas como delegado de la UD Ourense deja el club para ser el nuevo delegado del Comité Técnico Gallego de Árbitros de Fútbol en Ourense. Su sustituto será Xurxo González.

El encuentro tendrá un gran ambiente, ya que Ourense y Ponferrada están relativamente cerca, un motivo más para que los de Carballo obtengan un buen resultado y den una alegría a su parroquia. Por otro lado, la Ponferradina llega al encuentro con un equipo muy diferente al de la pasada temporada y entre las caras nuevas destacan Alvin y Jelbat, que el curso anterior jugaron en el Arenteiro y el Ourense CF, respectivamente. Además, también milita en los blanquiazules Borja Valle, que defendió los colores del desaparecido CD Ourense entre 2012 y 2014.

Mehdi Nafti, entrenador de los bercianos, no podrá contar con el lesionado José de León y tiene la duda de Slavy, con molestias en el isquio. “La UD Ourense nos va a esperar como hizo el Castilla el otro día porque la Ponferradina tiene ese cartel de favorito en muchos campos. Ellos han hecho una pretemporada más que digna y siguen con la flecha para arriba después del ascenso, pero me gustaría empezar con buen pie. Está claro que en Primera Federación hay que cometer los mínimos posibles, porque la mayoría de los equipos viven de los errores del rival”, comentó Nafti en la previa del partido.