La UD Ourense busca los primeros puntos del curso

PRIMERA FEDERACIÓN

La UD Ourense busca estrenar su casillero de puntos en Primera Federación ante Unionistas, en un fin de semana con compromisos clave para el Atlético Arnoia y el Gri Carballiño en fútbol sala

La Región
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Publicado: 18 sep 2026 - 03:55 Actualizado: 18 sep 2026 - 16:07
O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez

Después de un infructuoso arranque de temporada en su debut en Primera Federación, con tres derrotas en otros tantos encuentros, la UD Ourense busca los primeros puntos del curso en la visita a otro equipo en su misma situación, con cero puntos. Mañana desde las 13:00 horas en el Reina Sofía, duelo ante Unionistas Salamanca.

Hablando de debuts, el Atlético Arnoia está listo para estrenarse en la Segunda División de fútbol sala femenino. Las de O Ribeiro visitan el domingo a las 12:00 horas al Muslera en el Guillermo Cortés.

El Gri Carballiño de la Tercera División de fútbol sala masculino, que goleó en la primera jornada, visita esta noche (21:15 horas) al Os Meigallos en el Pabellón Municipal José Mario González.

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