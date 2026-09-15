David Ferreiro, atacante de la UD Ourense: “Lo que hemos hecho no llega”

La UD Ourense cosechó ante el Logroñés la tercera derrota consecutiva, un resultado que ha llevado al equipo a ser colista junto con Unionistas de Salamanca, precisamente el equipo al que visitarán el sábado, a la una de la tarde, en el Reina Sofía. El conjunto rojillo no logra cogerle el ritmo a la categoría y ante los riojanos las sensaciones fueron todavía peores que en los dos partidos anteriores, siendo superado durante todo el encuentro y sin capacidad de reacción.

Una de las voces autorizadas dentro del vestuario es la del ourensano David Ferreiro, curtido en mil batallas y todo tipo de situaciones. El delantero analiza con claridad el complicado inicio: “Es evidente que el inicio que estamos teniendo no es lo que esperábamos, sobre todo por la ilusión que rodea a este equipo”. Y no oculta la decepción: “Nos está costando mucho adaptarnos a la categoría y les estamos dando muchas facilidades a los rivales. Está claro que tenemos que corregir y ajustar muchas cosas tanto en defensa como en ataque”.

Sobre el último duelo ante el Logroñés, Ferreiro hace autocrítica: “No podemos estar satisfechos con el partido que hicimos y tengo claro que a nadie le gusta ver lo que pasó. Hicimos muchas cosas malas y tenemos que cambiar porque si no cada semana que pasa vas perdiendo más la confianza”.

Reconoce que con lo hecho hasta el momento no les llega: “Esta es una categoría muy exigente y que no te perdona. Tienes que competir al máximo y hacer muchas cosas bien. No creo que tengamos presión ni miedo, lo que pienso es que salimos un poco a ver qué pasa y cuando nos damos cuenta los rivales ya nos han superado”.

Ferreiro:“Tenemos que ser más fuertes”

En todo caso, toca mirar hacia adelante y el delantero rojillo tiene claro por dónde pasan las soluciones: “Nos tenemos que hacer fuertes, ser un equipo más sólido, ser más perros y meterle una marcha más en los partidos. Lo que hemos hecho hasta ahora ha demostrado que no nos llega, tenemos que ser más fuertes en los choques, no ganamos duelos y eso propicia que te generen mucho más. Debemos aprender a leer mejor los partidos”.

También lanza un mensaje de cara al futuro: “Cuando vienen mal dadas, lo más importante es estar todos unidos, ser una piña más que nunca, ayudar y apoyar al compañero y trabajar al doscientos por cien. Es fundamental remar todos en la misma dirección y, aunque sabemos que va a ser una temporada dura y difícil, tenemos que pensar en que tiene que acabar bien. Tener ánimo y confianza son las claves para sobreponerse”.

El equipo descansó ayer y esta mañana regresa a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del sábado en Salamanca. Ferreiro sabe que no será sencillo: “Sabemos que va a ser muy complicado porque es un campo muy fastidiado. Es verdad que ellos están un poco como nosotros, tampoco han conseguido ningún punto, pero yo las veces que he ido a jugar allí siempre nos lo han puesto muy difícil y esta vez no va a ser menos”.

El objetivo es claro: “Tendremos que estar más unidos que nunca e intentar sumar los primeros puntos de la temporada. Tengo claro que un buen resultado en este partido nos dará mucha confianza y cuanto antes llegue mucho mejor”.