La UD Ourense celebró su Asamblea Ordinaria y renovó a Manu Vizoso

Como es habitual en cada final de curso, la UD Ourense celebró la Asamblea General Ordinaria, donde los socios unionistas se reunieron en la Casa de Chocolate para ser informados de las cuentas de la campaña recién terminada y aprobar el presupuesto de la 26-27.

El club rojillo presentó un superávit de casi 9.000 euros en la 25-26 tras tener unos ingresos de 938.000 euros y unos gastos de 929.000 euros. Además, se aprobó un presupuesto estimado para la próxima temporada de 1.320.000 euros, un 53 por ciento de incremento sobre el anterior. También se aprobó la reparación del monolito y estatua de Lito.

Por otro lado, en el aspecto deportivo, el equipo rojillo comienza a realizar movimientos. El primero de ellos ha sido sellar la continuidad del guardameta Manu Vizoso hasta el 30 de junio de 2028. El portero de Cangas do Morrazo fue el titular durante toda la temporada, pero se perdió el play off de ascenso por una fractura del pómulo izquierdo, del que ya está totalmente recuperado.

La idea del cuerpo técnico y de la dirección deportiva es renovar a la columna vertebral del equipo, aunque varios de esos jugadores tienen importantes ofertas de otros equipos. La pretemporada arrancará el viernes 17 de julio, fecha en la que el técnico unionista, Juan Carballo, intentará tener al máximo número de efectivos.