La UD Ourense ya conoce sus rivales en la Primera RFEF
GRUPO OESTE
La Federación confirma la distribución de la Primera RFEF y la UD Ourense competirá en un grupo con gallegos, castellano-leoneses, extremeños, asturianos, vascos y riojanos.
La Federación hizo oficial la distribución de los dos grupos de la Primera RFEF para la próxima temporada, una composición en la que la UD Ourense será la representante del fútbol provincial tras su presencia en una categoría que volverá a reunir a clubes históricos y proyectos ambiciosos.
No hubo sorpresas en el reparto y el conjunto rojillo quedó encuadrado en el grupo oeste de la competición, una zona que mantiene una marcada presencia de equipos del noroeste peninsular. El grupo estará copado por representantes gallegos, de Castilla y León y de Extremadura, aunque también contará con conjuntos procedentes de otras comunidades como Asturias, País Vasco y La Rioja.
El nuevo escenario dibuja una temporada exigente para la UD Ourense, que tendrá que medirse a rivales con diferentes estilos de juego y desplazamientos de cierta distancia. La presencia de varios equipos gallegos permitirá además recuperar duelos autonómicos y enfrentamientos con un componente especial para la afición.
La categoría mantiene así un formato con dos grupos territoriales, buscando reducir costes de desplazamiento y favorecer la competitividad. El calendario definitivo se conocerá el próximo día 30, cuando quedarán fijadas las fechas de todos los encuentros de una temporada en la que el equipo ourensano ya empieza a preparar su regreso a la élite del fútbol no profesional.
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