¿Sabe usted que la UD Ourense celebró el ascenso en Madrid como Carlos Vives y Shakira?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en quen cho dixo, integrantes del cuerpo técnico dela UD Ourense celebró el ascenso dando un paseo en bicicleta por Madrid
¿Sabe usted que parte de la celebración de la UD Ourense por el tan ansiado ascenso a Primera Federación se trasladó hasta la capital de España? ¿Que seica en la madrugada del domingo al lunes se pudo a ver a integrantes del cuerpo técnico del equipo dando un paseo en bicicleta por Madrid? ¿Que la noche fue larga con muchos bailes y perreos en una discoteca del centro?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRIMERA FEDERACIÓN
Pasado brillante, futuro vibrante para la UD Ourense
Lo último
FALTA DE SEGURIDAD, EFICACIA Y CALIDAD
Sanidad ordena retirar del mercado el dispositivo antiatragantamientos DAEM por no poder garantizar su seguridad
MÁS DEPORTE
Fin de curso en el voleibol y el balonmano
APUNTA A UNA MUERTE NATURAL
Hallan un cuerpo sin vida en un hombre coruñés en su vivienda de Cea