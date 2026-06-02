¿Sabe usted que la UD Ourense celebró el ascenso en Madrid como Carlos Vives y Shakira?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en quen cho dixo, integrantes del cuerpo técnico dela UD Ourense celebró el ascenso dando un paseo en bicicleta por Madrid

La UD Ourense en bicicleta por la capital.
La UD Ourense en bicicleta por la capital.

¿Sabe usted que parte de la celebración de la UD Ourense por el tan ansiado ascenso a Primera Federación se trasladó hasta la capital de España? ¿Que seica en la madrugada del domingo al lunes se pudo a ver a integrantes del cuerpo técnico del equipo dando un paseo en bicicleta por Madrid? ¿Que la noche fue larga con muchos bailes y perreos en una discoteca del centro?

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