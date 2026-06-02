¿Sabe usted que la UD Ourense celebró el ascenso en Madrid como Carlos Vives y Shakira?

¿Sabe usted que parte de la celebración de la UD Ourense por el tan ansiado ascenso a Primera Federación se trasladó hasta la capital de España? ¿Que seica en la madrugada del domingo al lunes se pudo a ver a integrantes del cuerpo técnico del equipo dando un paseo en bicicleta por Madrid? ¿Que la noche fue larga con muchos bailes y perreos en una discoteca del centro?