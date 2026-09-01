UD Ourense y Ourense CF se refuerzan en el último día del mercado de fichajes

El último día del cierre del mercado nunca decepciona y los equipos apuraron hasta el último momento para retocar sus plantillas, también los ourensanos. La UD Ourense apuntaló su ataque con la llegada del lituano Romualdas Jansonas, pero el más activo fue el Ourense CF, que negoció altas y bajas en un equipo ya de por sí totalmente renovado.

Los azulones confirmaron la llegada del defensa Miguel Ángel García Cera (17/4/1997- Huelva). Se trata de un jugador experimentado que viene a dar solvencia y veteranía a la parcela defensiva. Miguel Cera, como se le conoce deportivamente, comenzó su carrera en la cantera del Sevilla dónde llegó hasta el filial. Pasó por equipos como el CD Calahorra, Balompédica Linense, CD Coria o Recreativo de Huelva, en la antigua Segunda B y también en Segunda Federación. Hace dos temporadas llegó al Guadalajara, con los que logró el ascenso a Primera Federación. Esta temporada jugó la primera vuelta, y pese a participar con cierta asiduidad, en el mercado invernal se enroló en el Extremadura, en Segunda Federación, equipo con el que logró el ascenso, como había hecho la temporada anterior.

Ahora llega al Ourense CF al que ya conoce: “Nos hemos enfrentado la pasada temporada en O Couto, donde perdimos 3-0. También jugué en Espiñedo contra el Arenteiro y empatamos a un gol. Ayer lo recordé con Diego y Marquitos”. Su llegada se produce el día del cierre de mercado: “Es verdad que en verano tuve varias cosas, pero por unas u otras razones no se concretaron. Surgió lo del Ourense CF y no lo dudé”. Deja claro que viene “con muchas ganas porque si un club no me ilusiona no me planteó firmar”. Y termina con una profecía: “Me gusta ser siempre muy ambicioso y si en las dos últimas temporadas conseguí dos ascensos, porque no puede ser en esta el tercero”. Pese a que la pretemporada la realizó por su cuenta, asegura llegar bien: “Está claro que el ritmo de entrenar con los compañeros y de los partidos amistosos me falta, pero si el míster lo considera oportuno, estoy para jugar el domingo”. No será el último fichaje en llegar al equipo ourensano, aunque ahora tendrá que ser un jugador en paro.

Dos salidas

También hubo dos salidas en el equipo de Jorge Cuesta. Rubén Casas, que llegara del Céltiga y con poca participación en pretemporada, dejó el conjunto en busca de más minutos. La sorpresa fue la salida del defensa Achore, que era una de las apuestas ourensanas, pero se lo llevó el CD Lugo tras pagar la cláusula de rescisión.