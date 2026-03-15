La UD Ourense, a dar su mejor versión frente a un Langreo al alza

Este fin de semana la UD Ourense viaja hasta Asturias y se enfrenta al Langreo tras poner fin a la racha de cinco partidos sin ganar. Borja Fernández pide ojo avizor en este partido a su equipo

Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense, en Os Remedios participando en un entrenamiento. | Miguel Ángel

La UD Ourense puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar al imponerse 3-0 al Oviedo Vetusta, un resultado que ha permitido que los unionistas vuelvan a los puestos de play off. Esta jornada, se miden a domicilio al Langreo, que ocupa posiciones de descenso, aunque en las últimas cinco jornadas ha sumado tres victorias, un empate y una derrota.

“Hemos vuelto a ganar después de cinco jornadas y no queremos pensar más allá del encuentro frente a un Langreo que está abajo, pero que lleva dos victorias seguidas, por lo que solo con eso debemos ir a Asturias con ojo avizor. Tenemos que seguir compitiendo y no repetir lo que ocurrió en Sarria, estamos en las posiciones de arriba y tenemos que demostrar porque estamos ahí”, comenta el técnico ourensano Borja Fernández.

En lo que va de temporada, a los rojillos se les está dando mejor los encuentros con los equipos de la zona noble que los que disputa contra los de abajo, sobre todo a domicilio. Es por ello que Fernández apunta que “es una cosa rara, porque en algunos de esos partidos hemos dominado bastante, como ocurrió contra el Rayo Cantabria o el Burgos B, pero no acabamos de conseguir ganar con las sensaciones que lo hacemos con los equipos de arriba. Espero que hayamos aprendido la lección, no podemos relajarnos en absoluto”.

Partido a partido

La UD Ourense suma 41 puntos y está prácticamente salvada en su primera campaña en la categoría. El entrenador unionista tiene claro que “tenemos que centrarnos en el encuentro ante el Langreo y no pensar en otros objetivos mayores, porque si no ganas, no los hay, y es meternos una presión innecesaria”.

Para el duelo ante los asturianos, Borja Fernández no podrá contar con los lesionados de larga duración, Jaichenco y Viti, asi como con Labrada, que cumple ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla ante el Oviedo Vetusta.

