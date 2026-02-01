La UD Ourense empata y logra un punto para seguir en play off (1-1)

Empate que corta la racha de tres victorias consecutivas de la UD Ourense, pero no la dinámica positiva de juego y puntuando de un equipo que sigue mostrando mucha solidez, control y dominio de los partidos y que en esta ocasión vio como un gol en propia puerta le impidió sumar una merecida victoria. Y todo ello en el partido del exilio del campo de O Couto para un terreno de juego que comenzó blando, pero apto para jugar el fútbol que desea el equipo de Borja Fernández, pero que con el paso de los minutos y con las intensas lluvias caídas se volvió pesado e irregular, dificultando el juego en el segundo tiempo y teniendo que recurrir más al fútbol directo y centros laterales el conjunto unionista cuando más necesitaba tener el control del balón y el fútbol combinativo para buscar el triunfo final.

Condicionantes al margen, el conjunto rojillo fue de más a menos en un partido que dominó con claridad y tuvo ocasiones suficientes para llevarse el triunfo. La salida del partido del conjunto de Borja Fernández, presionando alto y con Parrilla y Champi ofreciendo el habitual recital en medio campo con Busto y Justino como perfectos acompañantes para generar fútbol en campo contrario derivó en el dato de cuatro corners a favor en los primeros doce minutos de juego para los unionistas.

El dominio y la superioridad rojilla era evidente pero sin muchas ocasiones de claras de gol, aunque las que tuvo fueron muy claras como en el minuto 28 con centro de Simón Luca atrás para que Santi de Prado en el área remate solo, pero flojo, y en el minuto 39, la más clara, doble ocasión con centro de Santi de Prado para que Justino en el área remate cruzado y Diego salve quedando un rachace para Rufo que no lo esperaba en área pequeña que remata de cabeza fuera.

Y este bagaje ofensivo no le fue suficiente para irse al descanso en ventaja, con el contratiempo añadido de que Rufo tuvo que quedarse en vestuarios por un golpe recibido y Fer Iglesias entró al campo, perdiendo una referencia fija en el área y mucho trabajo con y sin balón del principal baluarte ofensivo unionista. Sin embargo, aunque ya condicionado por el estado del césped, volvió a salir dominando el segundo tiempo, pero con menos llegadas al área rival de peligro. Parecía un partido ya más cerrado y cuando comenzaron los cambios de Borja Fernández, buscando un revulsivo, llegó una jugada de robo de Busto en medio campo combinando con Fer Iglesias tirado a banda y su centro que buscaba a Santi de Prado lo introdujo en la portería del filial burgalés el defensa Daniel poniendo el 1-0 en el marcador.

Con el gol y el estado del terreno de juego, el equipo unionista decidió jugar su partido con un mayor control del juego, sin arriesgar en los pases, buscando más fútbol por banda y directo, intentando que el rival no pisase mucho el área de Vizoso.

Infortunio final

Y lo consiguió de no ser por una acción de córner en la que la fortuna que tuvo en el 1-0 se volvió infortunio con un remate de cabeza de Lecic que Pol Bueso intenta despejar, pero se cuela en la portería de Vizoso que no pudo hacer nada para evitar el empate.

Con tiempo suficiente, lo intentó hasta el final el conjunto rojillo que tuvo en el minuto 87 una ocasión muy clara con un remate sin oposición dentro del área de Jaichenco que incomprensiblemente no encontró portería cuando ya se cantaba el gol. Reparto de puntos y la UD Ourense sigue en play off.