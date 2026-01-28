El capitán de la UD Ourense: “Queremos ver hasta dónde podemos llegar”

La UD Ourense lleva un inicio de segunda vuelta inmaculado, tres partidos y tres victorias. La más reciente frente al Valladolid Promesas en los anexos del Zorrilla por 2-3. Raúl Gil “Champi” (Cangas, 1996), autor del primer gol unionista, analiza el encuentro: “Realizamos un encuentro bastante completo, en la primera parte fuimos muy superiores y tuvimos dos o tres ocasiones claras, aparte del penalti. Es cierto que en la segunda, ellos mejoraron, sobre todo al inicio, pero en dos buenas salidas de balón metimos dos “golitos” y nos dieron tranquilidad, aunque al final nos metieron el 2-3 y tuvimos que defender bien en los minutos finales”.

El capitán rojillo recuerda como fue su tanto de penalti y reconoce que “iba a cambiar de lado, por si el portero me vio el penalti que le marqué al Bergantiños, pero al final me dije voy a tirar por donde siempre, que estoy más seguro, y menos mal que no lo paró, porque tocó el balón, pero lo importante es que entró”. Los de Borja Fernández continúan en posiciones de play off y a seis puntos del líder Fabril, aunque para Champi lo importante es “llegar pronto a esos 42 o 43 puntos y después ver hasta dónde podemos llegar. Lo primero es vencer el domingo al Burgos B y luego seguir ganando para estar cuanto más arriba, mejor”.

En el plano individual, asegura que “me siento muy cómodo este año, esta categoría me recuerda mucho al nivel que había en Tercera con equipos como el Pontevedra, Compostela, Ferrol…”

Como curiosidad, comenta entre risas que “no me hace mucha gracia que me llamen Champi, me lo pusieron de pequeñito cuando fui al peluquero y me dejaron la cabeza como un champiñón”.