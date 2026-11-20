La UD Ourense se la juega ante un Racing de Ferrol a la baja.

El estadio de O Couto acoge el domingo desde las 12:00 horas un derbi de rivalidad autonómica. En un duelo de necesitados, cada uno por sus objetivos, la UD Ourense, colista con 8 puntos, recibe al Racing de Ferrol, octavo con 18, aunque en horas bajas después de sumar solo dos puntos de los últimos 12 en juego.

Al conjunto ourensano le sigue costando muchísimo sumar a pesar del cambio de entrenador. Los de Agustín Ruiz se la juegan cada semana, puesto que la brecha con la zona de permanencia es ya de cinco puntos. Dos victorias, otros tantos empates y ocho derrotas llevan los unionistas.

Tampoco atraviesa por su mejor momento el conjunto ferrolano, que lleva un mes sin ganar y se ha caído de los puestos de promoción de ascenso. Obligatorio ganar en casa del colista si no quieren prolongar la crisis.

O Couto , domingo 12:00 horas