EL DOMINGO A LAS 12:00
La UD Ourense se la juega ante un Racing de Ferrol a la baja
EL DOMINGO A LAS 12:00
El estadio de O Couto acoge el domingo desde las 12:00 horas un derbi de rivalidad autonómica. En un duelo de necesitados, cada uno por sus objetivos, la UD Ourense, colista con 8 puntos, recibe al Racing de Ferrol, octavo con 18, aunque en horas bajas después de sumar solo dos puntos de los últimos 12 en juego.
Al conjunto ourensano le sigue costando muchísimo sumar a pesar del cambio de entrenador. Los de Agustín Ruiz se la juegan cada semana, puesto que la brecha con la zona de permanencia es ya de cinco puntos. Dos victorias, otros tantos empates y ocho derrotas llevan los unionistas.
Tampoco atraviesa por su mejor momento el conjunto ferrolano, que lleva un mes sin ganar y se ha caído de los puestos de promoción de ascenso. Obligatorio ganar en casa del colista si no quieren prolongar la crisis.
O Couto , domingo 12:00 horas
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL DOMINGO A LAS 12:00
La UD Ourense se la juega ante un Racing de Ferrol a la baja
VIENE DEL RAYO 21
Lito, último fichaje del Barbadás: "Me veo mucho más maduro”
OCHO PARTIDOS INVICTOS
Gil, entrenador del Nogueira, exprime al máximo
SELECCIÓN ESPAÑOLA
Uxía, portera del Ontime: "La llamada de la selección fue una sorpresa"
Lo último
"OITO ANOS DE DECADENCIA"
El PP pide aglutinar voto para “levar un ourensán á Moncloa”
Puigdemont presume de haber derrotado a España
PARTIDO CONTRA EL PALMER
Moncho López, entrenador del COB: "Ganó el que fue mejor desde el salto inicial"
28 DE NOVIEMBRE
Las Gala contra el Cáncer de Ourense ofrecerá seis conciertos