La UD Ourense no consigue cambiar la dinámica negativa en la que lleva muchas jornadas metida. Ante el Mérida fue un nuevo revés, tras caer 1-3 en un partido que quedó sentenciado en la primera parte con el 0-3 que se fueron al descanso. El equipo sigue colista, con ocho puntos y a cinco de la salvación.

El asturiano Diego Tejón, que llegó esta temporada al equipo rojillo, fue el autor del gol del honor de los ourensanistas, aunque valió para poco: “Realmente no sirvió de nada, lo único que personalmente me da confianza porque llevaba mucho tiempo sin marcar. Es verdad que nos está constando mucho hacer goles y creo que si mejoramos un poco, tenemos más capacidad de los que llevamos”.

Llegó esta temporada a Ourense: “Me pareció una buena oportunidad. Me llamó el anterior técnico, Juan Carballo, me habló del proyecto y la verdad es que todo se cerró bastante pronto”. Y ahora, con el nuevo técnico, Agustín Ruiz, toca ir adaptándose poco a poco: “Fue un cambio difícil porque no es algo bueno. Tenemos que ir cogiendo los matices que está implantando Agustín y por nuestra parte lo que no puede quedar es el esfuerzo, el trabajar duro y la máxima implicación”.

A la hora de buscar un porqué a la situación, Tejón piensa que: “El cambio de categoría es muy grande y la mayoría de la plantilla venimos de Segunda Federación"

Reconoce el centrocampista rojillo que el objetivo es mirar hacia adelante: “Ahora mismo mirar la clasificación es contraproducente para nosotros. El objetivo tiene que ser cambiar la dinámica negativa cuanto antes y empezar a sumar puntos. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos, pese a que los resultados no se están dando, y es verdad que se nos está haciendo un poco cuesta arriba”.

A la hora de buscar un porqué a la situación, Tejón piensa que: “El cambio de categoría es muy grande y la mayoría de la plantilla venimos de Segunda Federación y nos está constando más de lo previsto adaptarnos. La calidad que tienen los equipos y los jugadores rivales es muy grande, el ritmo de juego es alto y los errores nos están penalizando mucho, algo que en otras categorías no se paga tanto”. Y otro detalle que comenta el jugador ourensanista: “En mi caso, al estar en la cantera del Sporting de Gijon y el filial del Oviedo estás acostumbrado a llevar el peso de los partidos y ganar muchas veces. Ahora es al revés y eso produce peores sensaciones, no tienes esa calma necesaria para jugar o analizar situaciones o momentos de partido. Aquí tienes que pensar muy rápido si no los rivales te atropellan”.

En todo caso, quiere ser optimista de cara al futuro: “Pienso que con trabajo podemos salir de la situación en la que estamos y poder tener un año para disfrutar, tanto nosotros como los aficionados, porque es una categoría muy bonita, con grandes equipos y muchos jugadores con pasado en el fútbol profesional”. Muchos de ellos vendrán el domingo a O Couto con el Racing de Ferrol, otro hueso duro. “Bueno, ya vemos todas las jornadas que aquí no hay ningún partido fácil, pero también hemos demostrado que salvo con el Mirandés o en casa con el Logroñes, hemos competido y plantado a cara a todos los rivales. Está claro que el Ferrol es un gran equipo, pero seguro que también tienen presión, como tenemos nosotros”.