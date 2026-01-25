La UD Ourense mantiene su racha victoriosa en Valladolid (2-3)

Los jugadores de la UD Ourense celebran uno de los goles conseguidos ante el filial pucelano.

La UD Ourense sigue generando semana a semana su derecho a soñar hasta final de temporada con el nuevo objetivo de luchar por el ascenso en el play off. En Valladolid consiguió remontar el gol inicial local para llevarse tres puntos más que le mantienen en la quinta posición.

Y, como en Ávila, el primer tiempo del equipo rojillo fue todo un ejemplo de control de juego, dominio del mismo, ocupación de los espacios y solidez defensiva y ofensiva con el lunar de no generar muchas ocasiones claras y encajar un gol evitable por un despiste defensivo en la única llegada del Valladolid B. Fue tras un centro lateral que remata Ivorra de cabeza ante Vizoso, después que Santi De Prado no encontrase el gol en esta jornada tras un robo de Busto y fallando en el remate ante Álvaro.

Pero la racha rojilla no frena y el gol encajado les espoleó encontrándose, además, con un penalti sobre Justino, que intentó en varias ocasiones generar encarando. Champi no falló desde los 11 metros para igualar el marcador solo seis minutos después. El choque llegó con igualdad en el marcador al descanso, previa parada clave de Vizoso a remate franco de Sergi Martínez en otro despiste defensivo.

Y el comienzo del segundo tiempo fue, junto con el final del partido, los peores minutos ourensanistas porque perdieron el control del partido y del balón, aunque sin que Vizoso tuviese excesivo trabajo. Tras diez minutos de zozobra apareció Rufo, avisando en el minuto 55 y marcando justo después el 1-2 con un gran remate de cabeza a centro de Justino. Puso el primer paso para caminar hasta la victoria. La UD Ourense recuperó la tranquilidad y el dominio y con un robo y pase a la espalda de Noel, Busto no erró en el mano a mano para marcar el 1-3 con veinte minutos por delante.

El filial vallisoletano acabó encerrando a los rojillos, redujeron a 2-3 la desventaja, pero el equipo unionista mantuvo el triunfo final para mirar hacia arriba.

Dime de Beth y la celebración en el vestuario

Ya con la victoria, en el vestuario rojillo se repitió una imagen habitual, y viral, en los últimos partidos de la UD Ourense. Con Héctor Otero, preparador físico del equipo, en el centro con una peluca comienza la celebración del equipo cantando a todo pulmón 'Dime', canción con la que Beth representó a España en Eurovisión en 2003.

Buena victoria de la UD Ourense que 'se disfraza' del equipo más en forma de la categoría en las vísperas del Entroido.