Simón Luca, de la UD Ourense: “No nos podemos relajar”

La UD Ourense arrancó la segunda vuelta de la mejor manera posible, con una victoria en Ávila (0-2) que coloca al equipo en zona de play off. Uno de los jugadores que cada vez está más asentado en el once unionista es el lateral izquierdo Simón Luca Pérez (Cicero, 1999), que llegó con la temporada empezada procedente del Arenteiro.

El defensa cántabro destacó tras el triunfo en el Adolfo Suárez que “completamos un partido bastante bueno, salimos con las ideas muy claras, tal y como llevamos mostrando en el resto de encuentros. Nos adelantamos pronto en el marcador y tuvimos alguna ocasión para cerrar antes el partido; ya en la segunda parte conseguimos el 0-2 y en los últimos minutos estuvimos mucho más tranquilos”.

La nieve caída durante el fin de semana en Ávila provocó que el choque estuviera en el aire hasta poco antes de su inicio. “Queríamos jugar y ganar desde el primer momento. Además, ver cómo nuestros aficionados ayudaron a retirar la nieve del campo, después de meterse cinco horas y media de viaje, nos dio mucha fuerza”, explicó Luca.

Recién comenzada la segunda vuelta, los rojillos suman 32 puntos y cuentan con un colchón de 14 sobre el descenso. Aun así, el lateral se muestra prudente: “No nos podemos relajar, hay que ir partido a partido. Este fin de semana visitamos al Valladolid B, un rival complicado que ya nos ganó en la ida. Es bonito pensar en el play off, pero queda mucha temporada y hay que ir poco a poco”.

Tras dos temporadas marcadas por las lesiones, Simón Luca ha recuperado la confianza desde su llegada al conjunto ourensano: “Me he sentido muy cómodo desde el primer día, el equipo me ha acogido muy bien y eso se agradece. Estoy disfrutando del fútbol otra vez. Borja me explicó el proyecto que tenía en mente tras rescindir en el Arenteiro, me gustó mucho y firmé sin ninguna duda”.