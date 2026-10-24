La UD Ourense no puede fallar ante el colista el Arenas de Getxo

Partido marcado en rojo para la UD Ourense. Los unionistas, que ocupan la penúltima posición, visitan Getxo para medirse al colista Arenas Club, que todavía no sabe lo que es ganar, por lo que es una oportunidad de oro para que los ourensanistas sumen los tres puntos y se acerquen a las posiciones de permanencia.

La expedición de la UD Ourense llegó el viernes por la noche a tierras vascas con las únicas bajas de los lesionados Viti, Rufo y Cristian Carro.

“Creo que el Ourense, sobre todo en la línea defensiva, va a estar muy expuesto por las características del rival. Los extremos del Arenas tienen una capacidad muy grande para desequilibrar en situaciones de uno para uno. Por mucho que planteemos ayudas y diferentes estructuras defensivas, va a haber momentos en los cuáles nuestros laterales tengan que defender situaciones de uno para uno. Va a haber situaciones en las cuales nuestros centrales tengan que defender a campo abierto situaciones de dos contra dos, contra los dos puntas o punta y mediapunta del rival”, apunta el técnico rojillo Juan Carballo sobre el rival.

Para desarmar al Arenas, apunta las claves: “Se van a producir situaciones de segundo balón. Ahí entra la línea de centrocampistas, que va a tener que estar muy activa en esa ganancia de segundo balón y en jugar de espaldas a la portería del rival. Cuando seamos capaces de juntar esos dos, tres primeros pases y poder atacar nosotros para ser lo que somos, sobre todo desde el día del Cacereño, y encontrarnos con nuestra identidad”.

Por otro lado, Mateo Gandarillas, ya totalmente recuperado de su lesión, reconoce: “El proceso fue largo, cero que estuve cinco o seis semanas de baja, ya que nos lo tomamos con calma, pues para evitar cualquier tipo de recaída. Eso es lo que ha posibilitado que ya la semana pasada, que fue la primera en que entrené, fuera titular”.

En el bando contrario, el entrenador Jon Erice tiene las bajas de los sancionados Zubelzu y Olenga, además, Arratibel no está al cien por cien tras haberse retirado lesionado ante la Cultural Leonesa”.

El entrenador vasco analiza al conjunto ourensanista: “Me espero un rival con muchísima ilusión, ya que vienen de ascender la temporada pasada. Asimismo, han sufrido una serie de cambios en la plantilla y en el cuerpo técnico, y están dos puntos por encima de nosotros, por lo que es un partido vital para nosotros, más aún, al jugar en nuestra casa”.