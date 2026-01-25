La UD Ourense no quiere dejar los puestos de play off en Valladolid

La UD Ourense defiende su posición de play off de ascenso ante el filial del Valladolid, que se encuentra en zona de descenso con 14 puntos menos que los unionistas.

El partido, que se disputará en un horario poco habitual (13:00 horas) es muy especial para el técnico rojillo Borja Fernández: “Siempre te quieres aislar de lo que no es deportivo, pero para mí es especial regresar a un campo donde estuve entrenando durante siete años y para medirme al club que más me ha marcado como jugador. Ahora bien, afrontamos el partido con el objetivo de conseguir los tres puntos ante un equipo que era de nuestra liga, por lo que tiene mucha importancia”.

Los unionistas ocupan la quinta plaza de la tabla, por lo que “el objetivo puede ser más ambicioso, pero sin olvidar el principal (permanencia) y alcanzarlo cuánto antes mejor. Eso sí, nos vamos a permitir soñar, que es bonito”. En cuanto a las claves del buen momento, Fernández, que no dispondrá de los lesionados Lucas Puime y José Suárez, tiene claro que “la idea colectiva que tenemos la insistimos cuando no salían los resultados y ahora que los buenos números han florecido, pues mucho más. También creo que no nos vamos a venir arriba ni creernos más guapos y altos que nadie”.

Javi Baraja, del Valladolid B

En el bando contrario, el entrenador pucelano Javi Baraja comenta que “nos viene un rival complicado, que viene en una buena tendencia, con un muy buen trabajo, ya que, a veces, el fútbol no son casualidades. Cuando lleva un técnico tiempo en un equipo y se ve una continuidad en su trabajo, a veces da su fruto. En este caso, es un equipo muy fiable, muy estable. Está en puestos altos siendo recién ascendido y eso indudablemente parte de la plantilla que confía en que el míster tiene una idea muy clara”.

Baraja podría tener la bajas de algún jugador que vaya convocado con el primer equipo, tal y como viene ocurriendo recientemente.