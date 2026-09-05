La UD Ourense sin opción para dar la sorpresa ante el Mirandés (2-0)

Los jugadores del CD Mirandés celebran el primer tanto de Unzueta a la UD Ourense en Anduva.

Otra lección de aprendizaje para la UD Ourense ante uno de los principales favoritos para el ascenso como el Mirandés. Un equipo que demostró de principio a final su superioridad por calidad y por dominar los registros del juego ante un equipo que rojillo, que volvió a alternar buenos momentos con otros de falta de competitividad y errores que en esta categoría casi cuestan siempre goles en contra y derrotas.

Y como en el partido de debut, en el inicio de partido fue el Mirandés el que lo dominó, encerró a la UD Ourense en su portería y con opciones ya para adelantarse en el marcador, sin que el equipo de Juan Carballo pudiese desplegar su fútbol combinativo y de control. A los diez minutos llegó la primera jugada al espacio por la izquierda en la que Markel Lozano sacó un centro medido a la cabeza de Unzueta para batir a Vizoso.

Era el primer golpe recibido para los ourensanistas que no eran capaces de salir con claridad con el balón controlado desde atrás. Mientras, el Mirandés estaba muy cómodo con presión y robando muy arriba para generar constante peligro, como la doble ocasión en apenas un minuto de un Uzkudun, que fue otra pesadilla para la defensa rojilla.

Con el control del balón durante unos minutos, el equipo de Juan Carballo se encontró más cómodo, no sufría y cuando conseguía combinar entre líneas como en la mejor jugada del partido en el minuto de 26 en la que Varo generó un pase interior a Bastida, que conectó un gran remate ante Jesús Ruiz que, con una gran parada, impidió el empate.

Pero fue algo fugaz porque hasta el descanso la UD Ourense volvió a sufrir en defensa y no tuvo presencia en ataque. Repitiendo protagonistas y ejecución de jugada del primer gol, Unzueta puso la sentencia con el 2-0 en el minuto 33, esperando llegar al descanso buscando soluciones o revulsivos en el equipo ourensanista.

Los cambios llegaron tras el intermedio. Jansonas debutó y el equipo mostró una mejor cara en general en el segundo tiempo, aunque pudo encajar algún gol más por desajustes defensivos y no fue capaz de generar ocasiones para meterse con opciones de buscar puntuar, aunque la nota negativa fue la lesión de Cabrera a los pocos minutos de entrar para reforzar el lateral izquierdo.

La UD Ourense sale del complicado inicio liguero con muchos registros por corregir, con buenas sensaciones en otros y con la esperanza de que ante el Logroñés comience su verdadera competición.