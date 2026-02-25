Youssef, jugador de la UD Ourense: “Desde el primer día me he sentido como en casa”

El último fichaje de la UD Ourense, Youssef Zayzoun El Yartaoui (Palamós, 2001), ha entrado con el pie derecho en el equipo unionista, ya que en apenas 148 minutos ha conseguido marcar dos goles. El delantero catalán reconoce que “todo está saliendo rodado, desde el primer día me he sentido como en casa, así me lo ha hecho sentir tanto la afición como el club”. La verdad es que su adaptación al equipo y a la categoría está siendo bastante fácil, y añade: “si es marcando goles, pues mucho mejor”.

Curiosamente, los dos tantos de Youssef han sido con la cabeza, a pesar de que “en lo que llevaba de curso solo había marcado uno y ahora llego aquí y los dos de cabeza, cosas del fútbol”.

En el último partido de los rojillos, el exjugador del Escala anotó el 3-3 frente al Rayo Cantabria, aunque todavía sigue dándole vueltas a la ocasión errada que pudo ser el 4-3: “Cuando ves la jugada en la tele, todo parece distinto y te preguntas por qué no has hecho esto o lo otro, pero la realidad es que el portero me achicó muy bien y si hubiese ido para dentro no estaríamos hablando de ello”.

Con relación al encuentro frente al filial del Racing de Santander, el máximo goleador de la Tercera catalana asegura que “durante la primera parte tuvimos el dominio absoluto del partido y ellos en las tres acciones que tuvieron, nos marcaron”. Cree que el encuentro, dentro de la locura del resultado, estuvo bastante controlado y por ocasiones, considera que en la segunda parte pudimos ser merecedores de la victoria.

"Estamos mentalizados de que nuestro objetivo está claro, nos queremos meter en la zona privilegiada para disputar los play off y disfrutar de ellos"

La UD Ourense suma 38 puntos y está a dos puntos de los puestos de promoción, por lo que “estamos mentalizados de que nuestro objetivo está claro, nos queremos meter en la zona privilegiada para disputar los play off y disfrutar de ellos, que sería un éxito. El equipo va hacia buen rumbo y aunque llevamos cuatro partidos sin ganar, estoy convencido de que las victorias volverán pronto”.

Fiel a sus costumbres musulmanas, Youssef está realizando el Ramadán y lo compatibiliza con los entrenamientos y los partidos: “Lo llevo haciendo desde que era bastante chico y se trata de adaptar la dieta a lo que requiera el día. Al final, el cuerpo lo acaba asimilando y la verdad es que lo llevo muy bien. Me levanto antes de las seis, como, y ayuno hasta las 19:15 horas. El domingo, cuando acabó el partido sí que tenía mucha hambre y tan pronto como pude, comí”.