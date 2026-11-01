La UD Ourense, a reivindicarse ante su público

Semana muy complicada la que está pasando la UD Ourense. El lunes fue cesado el técnico Juan Carballo, el miércoles fue aplazado el partido de Copa del Rey ante la Gimnástica de Torrelavega por el accidente ferroviario de Urda y el jueves cayó ante los cántabros tras acabar el partido con nueve y perder en la prórroga.

Tras descansar el viernes después de un largo viaje, los unionistas se ejercitaron el sábado en Coles, todavía sin primer entrenador, por lo que la sesión estuvo dirigida por Adrián Padrón, con la colaboración de Alberto Nóvoa y Ramón Dacosta. Este domingo por la tarde se enfrentan en O Couto a una Cultural Leonesa que está en la mitad de la tabla con 12 puntos y lo harán con las bajas por lesión de Viti y Rufo; y de David Ferreiro, que cumplirá el primero de los dos partidos de sanción por su expulsión en Getxo. Además, Carro y Tejón son dudas.

Jandro Castro

En el conjunto leonés, el técnico Jandro Castro, analiza al equipo unionista: “Es equipo de Primera RFEF que ahora mismo va de último, pero juega en casa y va a competir seguro, por lo que nos va a poner las cosas difíciles. Tenemos claro que vamos a tener que hacer un buen partido para poder ganar allí. Además, con el cambio de entrenador no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar”.

Castro tiene las bajas del goleador Pedro Benito, Jon García, Oier López y João Fersura.

Adrián Padrón, técnico interino de la UD Ourense: “Toca sacar coraje”

Tras la última sesión de la semana, el técnico interino Adrián Padrón comentó: “Ha sido una semana rara, entre jugar entre semana, al final aplazarse el partido y echar medio día fuera de la casa, pues se hace complicado, sobre todo porque, aparte, no salió el encuentro, a pesar de todo el esfuerzo, de acabar jugando con ocho y de estar ahí a punto. Ahora es momento de sacar coraje individual, juntarse unos a los otros y remar hasta que esta situación temporal se solucione”.

Con relación al rival de esta tarde afirmó: “Para nadie será una sorpresa decir que la Cultu es uno de los equipos referentes de la categoría y que su objetivo va a ser meterse entre los cuatro primeros, porque tiene equipo para hacerlo. Poseen individualidades de mucho talento y futbolistas que jugaron en categorías superiores. Sabemos qué es un partido que va a ser difícil y que dependerá mucho de nuestra capacidad de autoexigencia y de sacrificio. La situación clasificatoria de la Cultu es inferior a lo que ellos esperaban a principio de temporada, por lo que acabará mejorando”.