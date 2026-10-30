La UD Ourense no gana para penas (3-1)

El equipo rojillo se despide de la Copa cayendo ante el colista de la Segunda Federación

La UD Ourense se ganó la plaza en la Copa del Rey por los méritos de una campaña de ensueño, pero cinco meses después cuesta pensar en positivo con un proyecto que busca relevo para el banquillo tras perder ante el colista de su categoría en la última jornada de liga y despedirse ayer del torneo del KO ante el de Segunda Federación.

El oasis de la Copa se antojaba el bálsamo perfecto para calmar los dolores ligueros y, de paso, buscar un camino que trajese a O Couto en rondas posteriores a algún rival de pedigrí y alguna buena taquilla. Todo lo contrario. Con un equipo de titulares, la UD Ourense no pudo nunca con un equipo muy inferior, pero que se adelantó pronto en el marcador y castigó los errores y las dudas visitantes.

Desde el inicio la posesión fue rojilla, pero las ocasiones muy pocas y repartidas. La primera de los locales llegó con un córner mal defendido que Friaza castigó rematando en el primer palo (1-0).

Empató Baldrich, pero el tanto fue anulado por fuera de juego y al descanso el partido ya estaba cuesta arriba para un equipo con un problema congénito de gol y que no es capaz de corregir con el paso de las semanas.

Se puso peor la historia nada más arrancar la segunda mitad. Varo, que ya tenía una tarjeta, fue expulsado con roja directa por un plantillazo al gemelo de un rival y en el 88 David Ferreiro lo acompañó por doble amarilla.

Entre las dos expulsiones, mucho balón y ganas, pero pocas ocasiones para una UD Ourense que se llevó un buen susto con una contra que Dani Salas estrelló en el palo.

Metiendo mucho balón el área y tirando de corazón llegó el premio. Jansonas prolongó y Labrada empujó para forzar la prórroga (1-1).

La esperanza duró poco. En el tiempo extra, entre Saza y un defensa metieron el balón en la portería de Rielo (2-1) y con la UD Ourense a la desesperada, los locales sentenciaron en una contra que Rielo detuvo primero, pero Gómez ajustició a placer (3-1).

Toca pasar página. Sin descanso, con todavía más dudas y con un rival duro a la vista, pero apretando los dientes y tirando para adelante. No queda otra.