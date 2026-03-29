La UD Ourense rescata un punto valioso ante el Marino de Luanco (0-0)

El play off de ascenso está un punto más cerca para la UD Ourense con el sumado en Luanco ante un rival que se juega el descenso, en un partido muy físico y disputado con pocas ocasiones de gol para uno y otro. De nuevo, el equipo de Borja Fernández volvió a dejar muestras de su solidez defensiva, de saber acoplarse a cualquier tipo de partido y en el que Vizoso volvió a rememorar pasajes de la temporada y partidos que le llevaron a la titularidad indiscutible logrando ser clave para el punto final cosechado.

Nadie esperaba un partido fácil y eso se demostró desde el inicio con mucho contacto, fútbol muy trabado y sin que la zona de creación del conjunto rojillo estuviese cómoda para realizar el juego que suele practicar. Era una batalla en cada disputa del balón y la UD Ourense supo acomodarse al partido y a ganar duelos que sería clave en el mismo. La lesión de Lucas Puime fue el primer contratiempo, a los veinte minutos, y en el primer tiempo ambos porteros no tuvieron trabajo y apenas hubo presencia en ambas áreas, aunque un centro de Santi de Prado y un remate acrobático de Youssef pudo traer frutos para los rojillos.

Tras el descanso, no cambió la decoración del choque, a pesar de que Youssef volviese a tener un cabezazo que pudo significar el primer gol, respondiendo Dailos Tejera con un libre directo en un claro aviso de que ambos conjuntos buscarían el triunfo en el segundo tiempo. Pero fue el Marino el que tuvo más controlado el choque con su presión hasta que Labrada derribó a Marcos Fernández en el área y apareció la figura de Vizoso en el penalti para detener el lanzamiento de Basurto, produciéndose un punto de inflexión en el partido con casi media hora por delante.

La salida de Champi también sumó para los rojillos y tuvo una ocasión muy clara para desnivelar el choque, aunque todo parecía cambiar con la jugada entre el portero Dennis ante Rufo, al que derribó y tras la expulsión con la superioridad numérica sería cuando más buscaría la victoria el equipo rojillo, pero faltó de claridad en los metros finales y el meta Vizoso hizo otra intervención salvadora para mantener un punto de oro.