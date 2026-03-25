Pol Bueso, defensa de la UD Ourense: “Hay que disfrutar del momento”

La Unión Deportiva Ourense certificó la permanencia en la categoría después de ganar 3-1 al Sámano en un encuentro donde volvió a tener minutos Pol Bueso (Moncófar, 1985). El veterano defensa de los unionistas asegura que “parecía que como jugábamos ante el último había que ganar sí o sí, nosotros teníamos claro el plan de partido y competimos como en cualquier otro. Marcamos dos goles rápido y el partido se nos puso de cara para sumar un triunfo que nos ha dado la permanencia”.

Bueso pone en valor el hecho de haber conseguido con antelación el objetivo principal: “Una vez que hemos conseguido la meta que teníamos marcada, ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento. Si conseguimos entrar en los play off, fiesta; y si nos metemos en la Copa del Rey, fiesta también. Llevo muchos años en esto y haber conseguido la permanencia a seis partidos del final, parece menor, pero es muy difícil. Es verdad que le hemos dado normalidad a algo que si nos lo dicen a principio de temporada, nadie se lo creería”.

Si me mueve la ilusión de un proyecto chulo y bonito, podría seguir jugando una campaña más

Después de 28 jornadas disputadas, los unionistas ocupan la cuarta posición con 44 unidades, aunque empatados a puntos con el Salamanca y el Ávila. El próximo encuentro será el domingo, a las 18:00 horas en Miramar, frente al Marino de Luanco.

El exfutbolista del Arenteiro reconoce que “junto al del Langreo, es uno de los campos más complicados de la categoría. Conozco al Marino desde hace muchos años y tienen un campo pequeñito, en el que siempre están pasando cosas, el terreno de juego no está del todo bien para el fútbol que queremos hacer nosotros, pero toca adaptarse y no hay excusas. Vamos a Marino a por los tres puntos, empezamos el partido con uno y tenemos que sumar dos más. El objetivo es competir, todo lo que sea ir más allá es un error”.

“Me va quedando menos”

Pol Bueso cumplirá 41 años el próximo mes y el final de la carrera deportiva está más cerca: “Todavía no sé si terminaré al acabar esta temporada o si seguiré jugando un año más. Lo que está claro es que quiero ilusionarme. Aquí vine por dos años y el objetivo está cumplido. Sé que me va quedando menos, pero si me mueve la ilusión de un proyecto chulo y bonito, podría seguir jugando una campaña más”.

El veterano central hace balance de su paso por la UD Ourense y comenta que “aquí he tenido lo que quería. Ha sido un proyecto ganador y he conseguido el ascenso y mantener al equipo en la categoría. Esta temporada he asumido el rol que me tocaba y soy consciente de que los años pasan para todos”.