La UD Ourense reta al líder el Oviedo B

Partidazo el que se vivirá este domingo en O Couto, ya que la UD Ourense recibe al líder Oviedo Vetusta. Dos equipos que llegan en dinámicas opuestas, mientras que los rojillos llevan cinco partidos sin ganar, los carabayones suman cuatro victorias consecutivas.

Los unionistas están a dos puntos de la zona de play off, el objetivo que se marcó el equipo para la segunda vuelta, por lo que toca sumar de tres para no descolgarse de los cinco primeros.

El entrenador ourensanista Borja Fernández sostiene que a pesar de enfrentarse al líder, afrontamos el encuentro “como otro partido cualquiera, hay tres puntos en juego y nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro juego”.

Con relación a lo que debe mejorar el equipo después de cinco partidos sin vencer, Fernández cree que “lo único que podemos controlar y mejorar, es en no salir como lo hicimos en Sarria. No es la actitud adecuada. El resto de partidos sí lo hemos hecho, lo que cambia es el acierto. Así que lo único que podemos controlar es la actitud y para mí será la clave del partido”.

Por otro lado, Manu Núñez asegura que “tenemos muchas ganas de jugar frente al líder y ante nuestra afición, creo que va a ser un partido bonito. Si estamos al nivel de intensidad y concentración que necesitamos, podemos sacar los tres puntos. Tenemos que recuperar la solidez defensiva y no nos podemos permitir una primera parte como la de Sarria”.

Tras el último entrenamiento del sábado en Albán (Coles), el técnico rojillo tiene las bajas por lesión de Jaichenco y Viti; y la de Parrilla, que cumple ciclo de amonestaciones y que se pierde el primer encuentro de la temporada.

Mientras, en el Vetusta, que esta semana renovó a Dieguito y a Adrián Fernández, no será de la partida el sancionado Diego Tejón.