Javi Labrada cumple 100 partidos con la UD Ourense: “Hay que volver a ser fiables”

Labrada, que cumplió 100 partidos con la UD Ourense, reconoce que “ahora nos cuesta ganar más que antes, tenemos que mejorar defensivamente”

Javi Labrada, defensa de la UD Ourense, realiza un pase en los anexos de Zorrilla.
La Unión Deportiva Ourense cayó 3-1 ante la Sarriana y acumula cinco partidos sin conocer la victoria (tres empates y dos derrotas), unos números que dejan al conjunto rojillo en la séptima posición, aunque a solo dos puntos de la zona de play off. Javier Labrada (Vigo, 2003), defensa de los unionistas, analiza la actual situación del equipo en la liga: “Estamos pasando por una racha negativa, ya que llevamos varias jornadas sin ganar. Aun así, creo que el equipo está jugando bien y generando ocasiones de gol, pero estamos pecando un poco en la faceta defensiva y estamos encajando un poco más, los números así lo demuestran”.

"Quedan nueve partidos y hay que volver a ser lo más fiable posible para conseguir el objetivo que tenemos marcado ahora, que es jugar el play off"

A pesar de que la UD Ourense no pasa por su mejor momento, Labrada apunta que “hay pocos rivales nos hayan dominado o que hayan estado mejor que nosotros durante los partidos. Al final, son rachas que tienen todos los equipos y está claro que ahora nos cuesta ganar más que antes. Toca fijarse en el aspecto defensivo, al final defendemos los 11 y hay que mejorar, ya que estamos encajando por fallos individuales, por desconexiones y por falta de entendimiento entre nosotros. No obstante, el equipo está trabajando bien y vamos todos a una. Quedan nueve partidos y hay que volver a ser lo más fiable posible para conseguir el objetivo que tenemos marcado ahora, que es jugar el play off”.

Próximo partido

El siguiente encuentro de los ourensanistas será el domingo, a las 17:00 horas, frente al líder Oviedo Vetusta en O Couto. “En el partido de ida (ganó 0-1 la UD Ourense) hicimos un gran partido, sobre todo un despliegue defensivo increíble en la segunda parte. Esperemos que este domingo el equipo vuelva a estar igual de sólido y ojalá que podamos conseguir una victoria. Estoy convencido de que va a haber un gran ambiente y con nuestra gente y un césped, que es un tapete, lo tenemos que dar todo para realizar un gran partido y llevarnos los tres puntos Además, ante los equipos de la zona alta lo estamos haciendo muy bien y ojalá que continúe esa tendencia ante el filial del Oviedo, que es un equipazo y de hecho acumula cuatro victorias consecutivas”, comenta el central vigués Labrada.

"Son ya cuatro años en la UD Ourense y he vivido grandes momentos, el mejor de mi carrera deportiva fue, sin duda, el ascenso a Segunda Federación"

El futbolista formado en la cantera del Celta cumplió el pasado domingo ante la Sarriana, 100 partidos con la camiseta unionista: “Estoy súper contento de haber llegado a esta cifra, son ya cuatro años en la UD Ourense y he vivido grandes momentos, el mejor de mi carrera deportiva fue, sin duda, el ascenso a Segunda Federación. Ojalá pueda cumplir otros 100 encuentros con esta camiseta, me encanta la ciudad y quiero seguir creciendo como futbolista y como persona en este club”.

