Javi Labrada cumple 100 partidos con la UD Ourense: “Hay que volver a ser fiables”

La Unión Deportiva Ourense cayó 3-1 ante la Sarriana y acumula cinco partidos sin conocer la victoria (tres empates y dos derrotas), unos números que dejan al conjunto rojillo en la séptima posición, aunque a solo dos puntos de la zona de play off. Javier Labrada (Vigo, 2003), defensa de los unionistas, analiza la actual situación del equipo en la liga: “Estamos pasando por una racha negativa, ya que llevamos varias jornadas sin ganar. Aun así, creo que el equipo está jugando bien y generando ocasiones de gol, pero estamos pecando un poco en la faceta defensiva y estamos encajando un poco más, los números así lo demuestran”.

"Quedan nueve partidos y hay que volver a ser lo más fiable posible para conseguir el objetivo que tenemos marcado ahora, que es jugar el play off"

A pesar de que la UD Ourense no pasa por su mejor momento, Labrada apunta que “hay pocos rivales nos hayan dominado o que hayan estado mejor que nosotros durante los partidos. Al final, son rachas que tienen todos los equipos y está claro que ahora nos cuesta ganar más que antes. Toca fijarse en el aspecto defensivo, al final defendemos los 11 y hay que mejorar, ya que estamos encajando por fallos individuales, por desconexiones y por falta de entendimiento entre nosotros. No obstante, el equipo está trabajando bien y vamos todos a una. Quedan nueve partidos y hay que volver a ser lo más fiable posible para conseguir el objetivo que tenemos marcado ahora, que es jugar el play off”.

Próximo partido

El siguiente encuentro de los ourensanistas será el domingo, a las 17:00 horas, frente al líder Oviedo Vetusta en O Couto. “En el partido de ida (ganó 0-1 la UD Ourense) hicimos un gran partido, sobre todo un despliegue defensivo increíble en la segunda parte. Esperemos que este domingo el equipo vuelva a estar igual de sólido y ojalá que podamos conseguir una victoria. Estoy convencido de que va a haber un gran ambiente y con nuestra gente y un césped, que es un tapete, lo tenemos que dar todo para realizar un gran partido y llevarnos los tres puntos Además, ante los equipos de la zona alta lo estamos haciendo muy bien y ojalá que continúe esa tendencia ante el filial del Oviedo, que es un equipazo y de hecho acumula cuatro victorias consecutivas”, comenta el central vigués Labrada.

"Son ya cuatro años en la UD Ourense y he vivido grandes momentos, el mejor de mi carrera deportiva fue, sin duda, el ascenso a Segunda Federación"

El futbolista formado en la cantera del Celta cumplió el pasado domingo ante la Sarriana, 100 partidos con la camiseta unionista: “Estoy súper contento de haber llegado a esta cifra, son ya cuatro años en la UD Ourense y he vivido grandes momentos, el mejor de mi carrera deportiva fue, sin duda, el ascenso a Segunda Federación. Ojalá pueda cumplir otros 100 encuentros con esta camiseta, me encanta la ciudad y quiero seguir creciendo como futbolista y como persona en este club”.