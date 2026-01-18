La UD Ourense visita Ávila con la nieve poniendo en riesgo el duelo

La UD Ourense afronta en Ávila, si la nieve lo permite, ya que este sábado ameneció toda blanca, el primero de los dos partidos seguidos como visitante y lo hace con 29 puntos y ocupando la sexta posición, uno más que los abulenses. Borja Fernández, entrenador de los ourensanos, se muestra ambicioso: “Tenemos ganas de dar un pasito más que nos acerque al objetivo principal. Si lo conseguimos dar, hay que ser realistas y saber que estamos en una posición para intentar soñar un poco más, eso sí, siempre con los pies en el suelo”.

Con respecto al encuentro frente al Ávila asegura que “es un equipo que individualmente me gustó mucho en O Couto y de los que están obligados a estar en play off. La clave es que nosotros tengamos la personalidad necesaria para llevar a cabo nuestro juego y de atrevernos a seguir haciendo lo que hemos realizado hasta ahora”.

Tras el entrenamiento del sábado en Albán (Coles), el equipo rojillo emprendió viaje hasta Ávila, donde hizo noche, para jugar esta tarde. No viajaron los lesionados Puime y José Suárez, mientras que regresaron a la convocatoria Rufo y Viti, ausentes ante el Salamanca por sanción y lesión, respectivamente.

En el bando contrario, Marc García, entrenador del Ávila, apunta que “hasta el momento somos los dos equipos que mejor hemos jugado. Siempre que nos hemos enfrentado a equipos de la parte alta, hemos sido un conjunto mucho más serio, estable y competitivo”. En cuanto a la UD Ourense asegura que “supieron aguantar el tirón del mal momento inicial, pero nunca dejaron de creer en la idea que tienen y la llevan a cabo en cualquier contexto y lugar. Ningún equipo ha sido capaz de ganarle en posesión de balón y eso les convierte en un conjunto que acaba recibiendo muy pocas ocasiones”.

En el Ávila no jugarán los sancionados Markel Ruiz y Álex Moreno, que cumplen ciclo. Eso sí, estarán los últimos fichajes, Jesús del Amo y Dani Sánchez, procedentes del Jaén y del Alcoyano.