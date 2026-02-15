La UD Ourense visita al Numancia para seguir escalando posiciones

Este domingo al mediodía, la UD Ourense visita Los Pajaritos para enfrentarse al Numancia, un histórico del fútbol español que a finales de la década de los 2000 fue capaz de ganarle al Barcelona de Pep Guardiola.

Casi 18 años han pasado desde aquello y la situación del conjunto soriano es bien distinta.

Los unionistas se medirán a un Numancia que está en la parte media de la tabla, a cuatro puntos de la zona de play off, donde están sigtuados los rojillos.

Borja Fernández, entrenador de la UD Ourense, sostiene que “vamos a un campo de Primera División, con ganas de vivir la experiencia y con la idea de mostrar nuestra personalidad y poder competir allí. Para poder lograr un resultado positivo, incidiremos en lo mismo de siempre, hacer o intentar hacer lo que sabemos. Lo que nos lleva a estar dónde estamos en este momento de la temporada”.

En la primera vuelta, los sorianos vencieron 0-3 a los unionistas en la derrota más amplia sufrida durante la Liga. “Sigo pensando lo mismo de ese partido. Competimos bien, pero ellos estuvieron muy acertados en la primera parte, además de estar jugando a buen nivel. Nosotros también lo estuvimos, pero sin acierto”, asegura el ourensanista Fernández.

No serán de la partida, el lesionado Jaichenco y el sancionado Manu Núñez, que cumple ciclo de amonestaciones. Además, regresan los defensas Simón Luca y Lucas Puime tras superar sus respectivcas lesiones.

Banquillo del Numancia

En el bando contrario, el técnico Ángel Rodríguez analiza a la UD Ourense: “Es un equipo con un buen trato de balón, que no tiene prisa por sacar el balón jugado y con un entrenador y unos jugadores que llevan tiempo trabajando juntos y eso se nota en el juego”.

Para este encuentro, Rodríguez no podrá contar con varios de sus jugadores de ataque, ya que ha confirmado las importantes ausencias de los atacantes Jony (máximo goleador del equipo con 14 tantos), Álex Gil y Héctor Peña.