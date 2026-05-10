El Valladares deja al Cented al borde del abismo (1-4)
PREFERENTE
Dura derrota para los pontinos (1-4) que no dependerán de sí mismos para lograr la permanencia en la categoría
No pudo ser para el Cented Academy, que se las prometía muy felices tras la goleada recibida el sábado por su antecesor en la clasificación, el Choco, a manos del Vilalonga en Santa Mariña. El conjunto de Dani Prado, en un encuentro marcado por la impotencia, cayó derrotado contundentemente por 1-4 frente a un Valladares que demostró mucha pegada.
El partido comenzó con una fase de tanteo, sin tener un dominador claro. Sin embargo, los visitantes lograron desatascar el entremado defensivo pontino mediante el balón parado y las transiciones rápidas. En el minuto 10, Totti establecía el 0-1 a la salida de un córner. A pesar de los intentos locales, con ocasiones para Marcos Cid desde fuera del área y para el “killer” Edu Otero, la falta de puntería penalizó al Cented Academy.
En el inicio de la segunda parte, un remate de Oca pudo ser la igualada, pero acto seguido los visitantes ampliaron su ventaja tras un remate ajustado de Samu en el minuto 64 que se convertiría en sentencia poco después cuando Heber no desaprovechaba un contragolpe fulminante (0-3). Los pontinos no perderían la cara al partido y Edu Otero recortaba distancias con un potente disparo lejano, pero el Valladares cerró toda posibilidad de remontada con un cuarto gol, en una internada por banda que Álvaro terminó en el palo corto.
Tras este resultado, el equipo pontino afrontará la última jornada en Moaña sin depender de sí mismo para asegurar su objetivo de no descender directo. Sus opciones pasan por vencer al Moaña y esperar que el Choco no asalte Arnoia.
Ficha técnica
Cented Academy:
Edgar; Marcos Cid (Adrián, m.71), Álex Vázquez, Oca, Nico, Esteban (Izan, m.45), Edu Otero, Luis Marrugo, Giraldi (Héctor Janeiro, m.45) David (Marcova, m.71) y Bastos.
CD Valladares:
Toni; Incera (Mario Rial, m.25), Abel, Totti, Dieguito (Samu, m.59), Álex Fernández (Álvaro, m.75), Enrique, Mario, Agus (Heber, m.75) y Marcos Sanchez.
Goles:
0-1, m.10:Totti; 0-2, m.64: Samu; 0-3, m.78: Heber; 1-3, m.80: Edu Otero; 1-4, m.84: Álvaro.
Árbitro:
Ignacio Francisco Senín (A Coruña). Mostró amarillas a los locales David (m.59), Adrián (m,82) y Luis Marrugo (m.85); y a los visitantes Abel (m.45) y Mario Rial (m.75).
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