Varandela inicia otro reto: entrenador del Muíños

Después de una prolongada carrera como en los terrenos de juego, Adrián Varandela (13-1-1989) inicia con el Muíños una nueva etapa como entrenador. “Era algo que ya tenía pensado, ya que estaba dentro de mis planes, aunque parecía que nunca llegaba ese momento, pero hay que echarse a un lado porque nos hacemos mayores y el fútbol ya lo ves de otra manera. Era algo que me entusiasmaba y estoy súpercontento de empezar aquí porque es un club muy cercano”.

El exdelantero, que cerró la pasada campaña su ciclo en el Muíños, comenta que, cuando se produjera la marcha de Diego González, “el presidente me dijo que el próximo técnico iba a ser yo, tal vez por cómo veía el fútbol, las ideas que tenía. Y cuando Diego le dijo que había acabado su ciclo allí, me lo propuso y acepté”.

En el comienzo de la pretemporada se encontró con que iba a entrenar a muchos de los que fueron sus compañeros hasta la pasada liga. “En el club tenían mucho miedo, porque era un cambio de ciclo y temían que se produjera una desbandada, pero me siento súperorgulloso porque al final renovaron 16, con lo cual les estoy agradecido porque confían en uno. En aquel momento era jugador, veía las cosas como entrenador y, cuando no estaba Diego González en el campo, ellos ya me veían con esa figura, por eso para mí serán siempre especiales por ser los primeros en entrenar”. Si bien esta será su primera experiencia en aficionados, Adrián Varandela hizo sus primeros pinitos en el Barbadás. “Estuve entrenando durante cinco o seis años a alevines e infantiles, hasta que me cambió un poquito la vida al tener familia, pero era algo que siempre me gustó y poder plasmar mis ideas, mi manera de ver el fútbol, de gestionar un grupo y aquí estamos para ver cómo irá”.

A la hora de completar la plantilla del Muíños, “los refuerzos son los que buscaba y no tengo palabras para agradecerles porque ellos saben que es un año difícil para aquellos que no me conocían, aunque muchos los conocía de jugar con ellos o contra ellos”.

Sobre cuál es el estilo de juego que pretende para este Muíños, el entrenador fue claro. “Sobre todo vamos a basarlo en tener mucho ritmo, ser intensos, agresivos y después dependiendo de la circunstancia de cada partido, intentar jugar de una forma u otra, pero también adaptándonos un poquito al rival y a los campos que sabemos que en Primera Futgal encontramos sintéticos, naturales, pequeños, grandes, estrechos, pero por sobre todo que los chavales disfruten y que crean en lo que vamos a trabajar durante el año”.

Ante este panorama el objetivo del club pasa por “seguir el camino que empezó Diego González, continuar con la evolución y competir de mitad de tabla hacia arriba”.