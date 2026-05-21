El Verín acapara premios con una temporada redonda

El Verín completó una temporada redonda tras conquistar la liga y el consiguiente ascenso a la Preferente, pero a ello se unieron su delantero Júnior Moreno, que fue el Pichichi, y Miguel Gándara, el portero menos goleado, algo que el club lograba en la campaña 19-20 con Camba y Pachi.

El ariete colombiano es el quinto atacante verinense como máximo realizador tras los obtenidos por Chepi, Quini, Cristian y Camba. Anotó 26 tantos en los 32 partidos que participó: “Gracias a Dios conseguimos el objetivo de subir y en mi caso marcar más de 25 goles y pudieron ser algunos más, pero estoy satisfecho”.

Lo llamativo de la última jornada fue que en la goleada sobre el Peroxa se quedó sin marcar: “En este tipo de partidos no sé lo que me pasa, se me cierra la portería, pero puse tres asistencias y no estaba tan angustiado de anotar”.

Júnior se mostraba muy satisfecho y agradecido al club “que me dio la oportunidad de jugar al fútbol. Siempre he dicho que después me pongan en el campo, porque allí es donde hablo. Estoy agradecido a la afición, los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva por el buen trato que tuve. Ahora hay que esperar lo que viene, pero mi primera opción es el Verín”.

A la hora de analizar la temporada, no la vio tan sencilla como marcan los números: “Los que estamos dentro tenemos una vibración diferente. Somos el Verín y todos nos querían ganar y aunque hubo partidos fáciles, otros fueron muy complicados, como ante el Sporting Carballiño, donde de perder, nos quedábamos a tres puntos del Córgomo. Esa victoria nos dio un plus para que nos relajáramos un poco”.

De los 26 goles con los que terminó, 11 fueron en casa y 15 fuera, disputando un total de 2.408 minutos y siendo amonestado en seis oportunidades. El único rival que se le atragantó fue el Maside, pero le metió un hat-trick al Monterrei: “Aun así me quedo con el que anoté en el último minuto ante el Sporting”.

En su segunda etapa en el club, Miguel Gándara alcanzó su primer Zamora en esta categoría, siendo el cuarto portero del club en alcanzarlo después de Higinio (93-94), Jorge (18-19) y Pachi (19-20). Ha encajado 25 goles en 31 encuentros y sumando un total de 2.790 minutos disputados: “Estoy contento de conseguirlo a mis 30 años, pero además hicimos una buena temporada, sólidos defensivamente, no nos generaron muchas ocasiones”.

A su llegada al Verín le “gustó el planteamiento que me ofrecía la directiva, a la cual conocía y tenía bastante confianza en ellos. Mi anterior etapa aquí no fue tan buena, porque descendimos de Preferente cuando supuestamente era un equipo hecho para ascender y se bajó. Hubo muchos cambios de entrenadores y no había tan buen ambiente en el vestuario”.

Sobre las dudas en el inicio de la liga, Gándara comentó que durante la pretemporada no se ganó ningún amistoso, empezamos un poco nerviosos y en los primeros partidos no teníamos muy claro cómo jugar, pero nos fuímos asentando y terminó siendo buena el resto de la temporada casi siempre de líder”.

Hizo hincapié en el trabajo del entrenador, Vitor Ferreira, “porque al haber sido recientemente jugador sabe cómo tratar a la gente. Es muy intenso, pone muchísimas ganas porque está aprendiendo e intenta ayudar a todos y cuenta con un equipo de entrenadores que funciona muy bien”.

De los 25 tantos recibidos durante el año, 16 fueron en el José Arjiz y 9 a domicilio, siendo amonestado en cinco partidos. Mantuvo en 13 encuentros su portería a cero, siendo Loñoá, Allariz, Antela B y Brolón los únicos que no le marcaron, por los cinco recibidos del Nogueira. Aun así, recuerda que ante los afiladores, jugando en casa “fue el peor partido que hice en todo el año, fue un mal día”. De todas sus actuaciones, el meta verinense se queda como la más positiva, frente ante el Loñoá: “Tuve que hacer más paradas en momentos importantes”.

Analizando los delanteros de la máxima categoría del fútbol provincial, la pasó peor con Israel, el máximo artillero de los carballiñeses: “Es un delantero intenso, que ganaba disputas a nuestros centrales y lo conocía al coincidir con él la pasada temporada en el Cented. Otro complicado es Dani Real, del Córgomo”.

En cuanto a sus otros colegas, Miguel Gándara destaca a Adri, del Córgomo: “Con quien coincidí en el Verín y otro es Artai, del Sporting Carballiño, bueno y aún muy joven”.

Ante la posibilidad de volver a repetir la experiencia en la Preferente Futgal: “Me gustaría disfrutar de esta categoría donde casi siempre he jugado porque es muy exigente, física y donde se ven buenos jugadores”.