El Verín CF está casi listo para la temporada

El entrenador del Verín, Vítor Pereira, durante un encuentro en el José Arjiz.

Tras un año en Primera Futgal, el Verín CF consiguió el regreso por la vía rápida a la Preferente Futgal. El arquitecto del proyecto verinense fue el técnico portugués Vítor Ferreira, quien, tras renovar por una temporada más, se puso manos a la obra, junto a la dirección deportiva, en la configuración de una plantilla de garantías para la vuelta a la competición autonómica.

El conjunto del José Arjiz apostó por la continuidad y hasta 15 futbolistas sellaron su renovación: Pablo Pazos, Júnior Moreno, Adrián Parada, Miguel Gándara, Miguel Vilachá, Cristian Salgado, Miguel López, Álvaro Mellado, Iván Fernández, David García, Enio Magro, Borja Pérez, Búfalo, Aitor Blanco y Jorge Aires.

Por otro lado, no continuarán en el equipo Pereira, Viti, Raúl Vicente, Hugo Domínguez, Martín Caneiro, Iago Fernández, Adrián Teixeira y Cristian Rodríguez.

Cinco fichajes

En cuanto a las incorporaciones, el Verín se ha hecho con los servicios de Iago Rodríguez (Guardés), Adrián Martínez (Peroxa), Sergio Álvarez (Cented), Adrián Mociño (Celanova) e Imrane (Nogueira).

“Tenemos la plantilla al 95%; solo contrataremos a alguien más si surge una gran oportunidad, tanto deportiva como financiera. Estamos creando una plantilla muy equilibrada y muy competitiva, con dos jugadores por posición del mismo nivel”, sostiene el entrenador Vítor Ferreira.

La escuadra verinense arrancará la pretemporada, que durará cinco semanas, el viernes 31 de julio con los exámenes físicos.