El Verín es más líder todavía (1-2)

Duelo en lo alto por hacerse con el balón entre Imrane, jugador del Nogueira y Jorge Aires, del Verín.

El Verín se llevó tres puntos de oro al vencer por un ajustado 1-2 al Nogueira en el encuentro aplazado de la vigésima jornada de liga. Los de Vitor Ferreira, que necesitaron esforzarse al máximo para superar a un rival que lo puso contra las cuerdas en muchos momentos, es más líder todavía al distanciarse en cinco puntos de su más inmediato perseguidor, el Córgomo.

El partido comenzó a pedir de los visitantes que, transcurridos un par de minutos, estuvieron a punto de abrir el marcador. Un balón peinado por Miguel Vilachá fue rematando de chilena por Junior, yéndose el balón muy cerca del palo izquierdo.

El líder insistió hasta que llegó el 0-1. Un balón bien aguantado por Junior en la frontal del área para ceder el balón hacia atrás a Martín Caneiro, que resolvió con un potente disparo raso de zurda que se coló junto a la base del poste izquierdo.

A partir de ahí el encuentro entró en una fase de un toma y daca constante, al punto que los locales estuvieron a punto de empatar, al coger Carlos Alonso un balón suelto y sacar un gran remate que se marchó cerca del palo derecho.

El peligro visitante llegaba por la banda derecha donde Miguel Vilachá ganaba todos los duelos para luego llegar a la línea de fondo y colocar centros que no terminaron por ser aprovechados.

Antes de llegar al cierre del primer tiempo, el Nogueira pudo igualar la contienda. Desborde y centro de Popescu que conectó de cabeza Ander, pero el gol no subió al marcador al conseguirlo en posición adelantada, lo que generó las protestas de los anfitriones.

En la segunda parte los locales arriesgaron más, pero el Verín supo cómo responder defensivamente y hasta lograba un segundo gol. Junior, otro de los destacados, fue derribado por Gabri dentro del área y el propio delantero logró, de penalti, el 0-2, dejando muy encarrilado el partido.

Los afiladores no bajaron la guardia y arriesgaron cada vez más ante un rival que intentó que el tiempo pasara e intentar buscar alguna contra.

En el tiempo de prolongación, Lucas Currás conectó el córner lanzado por Ander con un impecable cabezazo para superar a Miguel Gándara y colocar el 1-2. El Verín sufrió hasta el final ante su oponente que creyó, pero que murió en la orilla.