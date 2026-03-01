El Verín mantiene el liderato con el empate ante el Córgomo (0-0)

El partido más esperado de la temporada se quedó en un justo empate sin goles que posibilita al Verín seguir comandando la liga con un par de puntos sobre su adversario, el Córgomo, que dejó escapar la oportunidad de arrebatarle la primera posición, cuyo premio es caza mayor, el ascenso directo.

Ambos conjuntos salieron con las precauciones que pedía el parido, donde el más mínimo despista podría terminar en un disgusto. Los verinenses quisieron tomar la iniciativa y pudo adelantarse tras un centro de Miguel, que no llegó a rematar de cabeza con mayor potencia, quedando el balón en poder de Adri.

El conjunto valdeorrés se encomendó a la tarea de Deivis, que poco a poco se fue diluyendo, pero cuando aparecía en escena el goleador Dani Real el riesgo para la portería local era inquietante, aunque no tuvo un socio que supiese leer mejor sus internadas por el medio de la defensa.

El juego viajaba de un área a la otra, pero las defensas estuvieron a la altura de la contienda y lo mucho que había en juego.

Más oportunidades

La segunda oportunidad para los anfitriones nació de un saque de esquina de Hugo Domínguez que terminó rematando Pepín y que alcanzó a despejar Diego López, pero los verinenses reclamaban airadamente una ostensible mano del central del Córgomo, aunque cuando se produjo esta acción, el colegiado, con ambos brazos, indicaba que no era una situación punible de penalti.

Dos minutos más tarde, el laborioso Miguel se animó a probar desde fuera del área, pero su tiro se marchó rozando el palo.

Para la segunda parte, ambos entrenadores no efectuaron cambios, pero sí buscaban la manera de revertir lo hecho durante los primeros 45 minutos.

Se pudo observar a un Córgomo más decidido a buscar la portería y nada más reanudarse el encuentro, Sylla sacó un buen remate desde el borde del área que encontró la buena respuesta de Miguel Gándara.

Intentó reaccionar el Verín, pero no era la tarde para el colombiano Junior, muy custodiado por los centrales visitantes. En la única que pudo librarse de la marca, recortó a su rival y tras enganchar hacia dentro su posterior disparo se fue a las nubes.

En los valdeorreses entraron Aldo y Derrick para darle mayor explosión a su ataque, lo que hizo que la tarea defensiva de los locales fuese aún mayor. Las escaladas por la banda de Obi fueron otra de las estrategias que buscó el Córgomo para inquietar.

El Verín generó otra oportunidad para ponerse por delante. Balón a las espaldas de Miguel, que controla Miguel Vilachá que se la deja servida a Mellado, pero termina rematando desviado.

Más tarde entró el juvenil Murciego que dispuso de una situación nítida para poder marcar, pero su tiro lejano fue despejado en primera instancia por el portero y que se abrazó al balón en el segundo intento del rival.

El tiempo se iba consumiendo y ambos equipos parecían conformarse con la igualdad, menos el entrenador Iván González, que les imploraba que insistieran por todos los medios. Entre las estrategias, la más empleada fueron los saques de esquina o las faltas colgadas por Rubén García, pero si no aparecían por puños de Miguel Gándara, asomaba entre tantas cabezas la de Jorge Aires para alejar el peligro.

Ficha técnica Verín: Miguel Gándara; Jorge Aires, Martín Caneiro, Mellado, Hugo Domínguez (Enio, minuto 70), Búfalo (Cris, minuto 70), Pepín (Pablo Pazos, minuto 94), Aitor, Miguel Vilachá, Miguel (Iago, minuto 70) y Junior (Iván Bouses, minuto 81). Córgomo: Adri; Diego López, Yosu, Sylla, Dani Real (Tato, minuto 77), Obi, Brian (Murciego, minuto 68), Víctor (Aldo, minuto 57), Deivis (Rubén García, minuto 77), Álex Domínguez (Derrick, minuto 57) y Brais. Árbitro: Iago Borrajo; asistido en las bandas por Brais Rodríguez y Daniel Rúa. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Martín Caneiro, Hugo Domínguez, Miguel Vilachá y el suplente Adrián Teixiera. Incidencias: Tarde primaveral en la vila verinense sonde alrededor de 400 espectadores, entre ellos un grupo de seguidores visitantes, que acudieron a presenciar el encuentro en el campo José Arjíz, correspndiente a la vigésima cuarta jornada de liga.