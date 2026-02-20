El Verín vuelve a mandar

El Verín vuelve a ocupar el trono de la liga tras superar al Antela B por 0-4 en un partido aplazado y con el que se completó la jornada 22.

Los verinenses mostraron un mayor acierto al término de los 45 minutos iniciales. Abrió el marcador por medio de Miguel al definir, de zurda, con un tiro cruzado el centro de Miguel Vilachá.

No tardaría en llegar el 0-2. En esta ocasión Junior, el pichichi de la liga, definió con una gran volea un centro lateral.

El filial antelano intentó despertar tras los dos mazazos recibidos, pero su oportunidad terminó siendo anulada de manera “inexplicable”, según la versión del entrenador Juan Forri que, visiblemente enfadado manifestó que “un árbitro dé un gol y que luego lo anule nunca lo vi en mi vida. Ya estaban ellos para sacar de centro y sacamos nosotros una falta a favor, porque si fuese fuera de fuego debería sacar el Verín. Además, era gol de Jaime y roja para un jugador rival. Nosotros no tenemos nivel, pero hay muchos que tampoco y cobran”.

El panorama no varió en cuanto al dominio del juego, que fue siempre potestad del Verín, pero sí en el marcador. Apenas habían transcurrido dos minutos y llegó el 0-3. El capitán Hugo Domínguez, en otra genialidad y viendo al portero, Otxo, adelantando resolvió con un tiro lejano y de esa manera sentenció un encuentro que ya tenía amarrado.

El Antela B se quedó con un jugador menos al ser expulsado el lateral Javi Pérez, por doble amonestación. Los verinenses siguieron creando ocasiones, siendo la más clara un mano a mano de Miguel que terminó salvando una gran intervención de Otxo. Antes de llegarse al final, Martín Caneiro, que había entrado para jugar la última media hora de partido, anotaba el 0-4 con un disparo cruzado desde la frontal del área, estrenando así su casillero goleador.

El filial no llegó a poner en apuros al cancerbero Miguel Gándara, que luego dejaría su lugar a Borja.