Búfalo, lateral izquierdo del Verín, dispara a portería ante la mirada de su compañero Mellado.

CD Valladares - Verín CF (0-0) CD Valladares: Toni; Pau, Abel, Álex Freixo (Hugo Vila, min.66), Héber (Mateo, min.66), Mario Guisande (Mario Rial, min.82), Raúl, David Sevito, Dieguito, Chamadoira (Dani Pascual, min.74) y Agus. Verín CF: Miguel Gándara; Jorge Aires, Aitor Blanco, Mellado (Júnior Moreno, min.62), Búfalo, Lucas Ventura (Enio, min.62), Mociño (Cristian, min.82), Sergio, Rogério (Pablo Pazos, min.62), Miguel Vilachá y López (Parada, min.88). Árbitro: Brais Piñeiro (A Coruña). Amonestó a los locales Héber (min.14) y Agus (min.59) y a los visitantes Búfalo (min.8), Júnior Moreno (min.70) y Cristian (min.90). Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 13 disputado en el campo sintético de A Gándara, que estaba en mal estado.

Segundo empate consecutivo sin goles del Verín CF. Los de Vítor Pereira igualaron ante el Valladares en un encuentro con una parte para cada equipo. Los verinenses salieron mejor en el primer tiempo y en los primeros cinco minutos se pudieron adelantar, pero Rogério y López no estuvieron efectivos.

El Verín estaba más cómodo en el maltrecho césped sintético de A Gándara y lo volvió a intentar en las ocasiones de Lucas Ventura, Sergio y Rogério, que se fueron desviadas. Cinco minutos antes del descanso, llegó la situación más peligrosa del primer tiempo. El defensa Aitor Blanco realizó un centro atrás a Sergio, que con el portero batido, disparó por encima del larguero.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto vigués mejoró, aunque sin disponer ocasiones claras de gol, salvo un disparo franco, al poco de la reanudación, que salvó el guardameta Miguel Gándara.

Con el pasar de los minutos, el partido se caracterizó por las disputas, segundos balones y jugadas de estrategia. En el tramo final, el Verín volvió a ser el del primer tiempo y pudo llevarse los tres puntos con un disparo de Sergio que paró el guardameta Toni.