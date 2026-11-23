El Verín igualó este domingo sin goles en el José Arjiz ante el Marín en un partido en el que maniató al líder. El primer tiempo comenzó sin dominio claro y con los dos equipos más preocupados de no cometer errores que de buscar la portería contraria. Con el paso de los minutos, el encuentro se fue abriendo, pero con pocas situaciones de peligro. En los locales, las más destacadas fueron los disparos de López y Júnior Moreno (que sustituyó en el 29 al lesionado Rogério), desde la frontal, que blocó el meta Andrés.

Mientras, los pontevedreses lo intentaron con un cabezazo desviado de Sylla y un disparo ajustado de Antón de Vicente.

El segundo tiempo comenzó con un disparo del visitante Keko rozando el poste, pero sería un espejismo, ya que los de Vítor Pereira fueron superiores.

Con el paso de los minutos, los verinenses se dieron cuenta de que el Marín no era tan fiero como lo pintaban y tras los cambios comenzó a generar ocasiones de gol.

A la hora de juego, córner de Sergio y cabezazo desviado de Aitor Blanco. Poco después, saque de esquina de Búfalo y chilena, en el segundo palo, de Júnior Moreno.

El Marín solo inquietó con un cabezazo de Sylla y un disparo seco de Álex Rey que resolvió bien Miguel Gándara.

En el tramo final, llegaron las ocasiones más claras de los verinenses, con un remate de Cristian en el área pequeña, por encima del travesaño, y los disparos de Enio y Júnior Moreno, que salvó Andrés.

Trabajado punto del Verín ante un Marín que pidió la hora.