Lluvia, barro y victoria para el Verín ante el Allariz (2-0)

El delantero Mellado, del Verín, intenta superar a los alaricanos Beto, Javi Pérez y al charco de agua.

El Verín refuerza su liderato merced a la victoria por 2-0 ante un Allariz que terminó jugando con diez, por la expulsión de Eiró.

Ambos equipos desafiaron a las condiciones del terreno de juego por la lluvia, que estuvo presente todo el encuentro, lo que hizo que fuese un duelo donde imperó más lo físico, ya que intentar jugar con criterio el balón era una tarea casi imposible. A los pocos minutos del inicio pudo adelantarse el equipo local. Perfecta asistencia de Hugo Domínguez hacia Junior que con mucha potencia se llevó a su defensa y ya dentro del área sacó un tremendo disparo que se estrelló en la cruceta.

A partir de ahí, el Allariz no perdió la compostura, plantándole cara al líder de la liga, al punto de disponer también su ocasión más clara en las botas de Iñaki, pero su tiro se marchó sobre el travesaño. A pesar de eso siguió peleando cada balón, sabiendo que sacar algo del José Arjiz sería valioso.

Pero antes de llegarse al descanso, Miguel fue hacia la portería de Marcio, que jugando cn su pierna en plancha cometió penalti que lo transformó Junior en el 1-0. Sin duda un gol psicológico de cara al segundo tiempo.

En la reanudación se vio más decidido al Allariz en busca del empate, presionando y por momentos arrinconando al equipo de Vitor Ferreira, que se vio obligado a efectuar tres cambios para darle frescura a su ataque. A estas alturas del partido era de elogiar el desgaste de los dos conjuntos.

El campo jugaba su papel y en una jugada que comenzó en las cercanías del área verinense, nació el 2-0. Un despeje largo le llegó al central Aitor, que apareció por sorpresa arrancando desde la mitad del campo y, aprovechando la salida de Marcio y su pequeño patinazo, definir con una sutil vaselina. Fue la estocada que terminaría acusando su rival.

A partir de ahí, el Verín se replegó buscando sin éxito la contra.