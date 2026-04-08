El vía crucis verde del Arenteiro no tiene fin

El Arenteiro volvió a sumar una nueva derrota, esta vez ante el Arenas de Getxo (1-2), lo que deja al equipo prácticamente descendido, no matemáticamente, pero parece solo cuestión de tiempo. Dos puntos logrados de los últimos 24 en juego han sentenciado al equipo y ni el último cambio, con la llegada de Juanfran García en sustitución de Jorge Cuesta, ha supuesto el revulsivo que se esperaba, porque el técnico valenciano todavía no ha conseguido sumar una victoria y sus números también son malos. Dos empates en los últimos cinco partidos es un muy pobre bagaje, que los ha llevado a ser colistas, a nueve puntos de la salvación cuando quedan 21 en juego. Los números son claros y no engañan: de los siete partidos que faltan, los verdes tienen que ganar seis y empatar uno para tener opciones de permanecer en la categoría. Sirva como dato que seis son los partidos que llevan ganados en las 31 jornadas que se llevan celebradas.

De aquí al final de liga jugarán cuatro partidos lejos de Espiñedo, el primero este próximo domingo a las cuatro en Barakaldo, luego visitarán a Osasuna B, Guadalajara y cierran la liga en Lugo. Mientras, en casa les quedan tres encuentros: Mérida, con horario ya fijado para el domingo 19 de abril a las cuatro de la tarde, Cacereño y Ponferradina. Unos enfrentamientos con equipos que se están jugando entrar en promoción y otros el salvar la categoría en los que los verdes tendrán mucho que decir.

La economía no va mejor

A la situación tan negativa en lo deportivo, tampoco ayuda la parte económica. El club sigue pendiente de solucionar muchos frentes abiertos que vienen desde la temporada pasada, que fue cuando empezó a desencadenarse todo. Como dejaron claro en la última asamblea ante los socios, para esta temporada el presupuesto rondará los tres millones de euros, y también que estaban abiertos a la llegada de inversores para paliar el déficit económico, que por el momento no han llegado, aunque tienen frentes abiertos. El proyecto de convertir el club en SAD se ha quedado paralizado y no ha vuelto haber noticias.

La situación con la familia Arribas, los máximos inversores en el último año, también está deteriorada tras el cese del técnico Jesús Arribas (hermano e hijo de los dos promotores) y del director deportivo Joan Farías, hombres que habían sido puestos por los mencionados inversores y a los que no les sentaron nada bien sus salidas. En su día se había dejado claro que el dinero que llegara sería transformado en acciones en el momento en que el club fuera SAD, pero eso a día de hoy parece imposible.

Con todo, desde la cúpula del club han mantenido reuniones para encauzar la situación y parece que ha habido algún acercamiento con la familia Arribas, con los que se reunieron ayer en Madrid, junto con otras negociaciones que tienen abiertas para tratar de terminar de la mejor forma posible la presente temporada.

También existe mucho malestar tanto en la plantilla como en buena parte del cuerpo técnico porque a día de hoy a la gran mayoría se le deben dos mensualidades y la situación tiene pocos visos de mejora, al igual que con diferentes acreedores que tiene el club.

Un caldo de cultivo que no ayuda nada a mantener un ambiente que cada semana que pasa es más complicado. Un final no deseado, que hace meses parecía impensable y que se puede hacer más largo de lo previsto, en un club que hace nada parecía un espejo en el que muchos querían mirarse.