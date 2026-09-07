Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF: “Las victorias dan más calma para trabajar”

El técnico del Ourense CF, Jorge Cuesta, llegaba muy satisfecho a la sala de prensa del estadio de O Couto luego de la primera victoria de su equipo: “Sobre todo porque estos partidos al final son muy complicados de jugar para los dos equipos porque no están los equipos hechos y dependen de detalles o momentos, como así fue. Nuestros goles fueron un balón parado y un error de ellos. Falta mucho por trabajar, por ajustar y más en nuestro caso, que somos mucha gente nueva, pero nos vale para trabajar con esa calma que te dan las victorias”.

Entrando en el análisis del encuentro, el técnico ourensano comentó que, “es verdad que ellos salieron mejor que nosotros, con un punto más porque son gente joven y nosotros físicamente aún no estamos en las mejores condiciones para el inicio de liga, pero bueno, ellos tuvieron algo de fortuna en el gol, nos ajustamos mejor y conseguimos darle la vuelta en la primera parte al marcador y ponernos por delante. En la segunda parte la teníamos bastante controlada, aunque al final acabamos sufriendo porque nos caímos bastante en el aspecto físico”.

Reconoció que, “hacía mucho calor y eso también condicionó mucho el partido, el campo estaba pesado y se nos juntó un poco todo. Sabemos que en estas primeras jornadas tienes dudas. Te falta tener los mecanismos interiorizados, pero tenemos un grupo muy competitivo teniendo en cuenta que también nos faltaban Facu, Cambil o Jorrín, pero eso demuestra que el grupo es importante y quedó demostrado. Todos son importantes y necesarios y por eso le doy más valor, también a los que entraron desde el banquillo que nos ayudaron en ese tramo final”.

Y habló de lo que echó de menos: “Sobre todo tener más piernas en el tramo final para poder salir mejor. Nos ajustamos bien en la última línea de ellos porque Diego no hizo ninguna parada a lo largo del partido porque el gol es un rebote. Estuvimos muy serios, muy ajustados y limitamos cualquier situación de ellos para estar cerca de nuestra portería, pero sí que nos faltaron piernas para poder robar, ganar algún duelo más, o que cuando recuperábamos pelota poder lanzar algún jugador, pero no era fácil.

Al final sabíamos que podía pasar esto, por eso queríamos llegar al tramo final del partido con un marcador favorable como así hicimos, y con mucho trabajo y solidaridad del equipo conseguimos llevarnos la victoria que es importante para nosotros”.

También se pasó por sala de prensa el atacante del equipo azulón Íker Punzano, que comentaba que “nos vamos muy contentos porque es muy importante empezar la liga con una victoria que nos va a dar esa fuerza para los próximos partidos que también necesitamos”.

Punzano es el único jugador que sigue de la temporada pasada en el equipo y reconoció sentirse “algo extraño porque al salir miraba a mi alrededor y eran todos compañeros nuevos. Al final pronto te adaptas, es un grupo muy nuevo que ya demostró en este encuentro que tiene mucho compromiso y que si seguimos en esta línea podemos hacer cosas muy bonitas, aunque esto es siempre muy largo y tenemos que tener los pies en el suelo”.

Viti, delantero del Ourense CF: “Quería debutar con un gol y lo conseguí”

El delantero canario Viti, autor del segundo gol de los azulones, también estaba muy contento, “tanto por la victoria, porque es muy importante empezar de esta forma como por el gol que marqué ante un equipo muy joven que te exige”.

Y afirmó que “quería debutar con un gol y por suerte lo conseguí. Es verdad que fue por un error visitante, pero en cuanto llegó la pelota tenía claro cómo definir, lo hice a mi lado bueno y por suerte entró”.

Y espera, “poder ayudar al equipo lo máximo posible, seguir haciendo goles y trabajando duro para tratar de ayudar al equipo en todo lo que lo necesite, tanto en el aspecto defensivo como en ataque”.