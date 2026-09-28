Victoria balsámica del Peroxa tras derrotar al Francelos ( 4-2)

A pesar de tener que jugar sin la ayuda de su gente (el partido se jugó a puerta cerrada debido a una sanción), el Peroxa se quedó con los tres puntos tras derrotar 4-2 al Francelos y de esa manera escapar de la zona baja de la tabla.

La primera parte estuvo marcada por el mejor trato de balón de los visitantes, que además gozaron de ocasiones para marcar. Lo intentó Roberto, queriendo desde lejos sorprender a un Xoel que después desvió un tiro de Damián. Sin embargo, en la primera llegada clara del Peroxa, logró el 1-0. Ismael se revuelve dentro del área, situó su disparo en la escuadra. Este tanto le dio tranquilidad a los locales, ante un rival que lo intentó.

Un fallo infantil de Bulicas dentro del área generó el 2-0. Este error lo capitalizó Rubén, cuyo pase atrás lo resolvió Oli. Cuatro minutos más tarde, de un córner inocente, llegó el primer gol del Francelos. Lo ejecutó Roberto y Hugo Suárez, en el segundo palo, metió la cabeza para poner el 2-1. A partir de entonces y hasta el descanso pudo empatar, pero primero Xoel le sacó con el pie un tiro a Damián; después, otra vez Damián, remató al larguero; y por último, el meta anfitrión despejó el disparo de Roberto.

El segundo tiempo se abrió con goles. Primero fue Dante el que puso el 3-1 con un tiro ajustado, recortó luego Hugo Suárez colocando el 3-2. El partido se abrió, pero los visitantes no estaban tan finos, mientras que el Peroxa supo rematar la faena. Rubén recibió una buena asistencia y de tiro ajustado al palo puso el definitivo 4-2.