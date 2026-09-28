Volver a Ourense es retomar una vida distinta, dejada atrás hace varios años, pero que te sigue produciendo un confort inigualable. No hay como regresar a la ciudad de tu infancia: reconectar con ella un par de días y retomar después el frenesí rutinario, lejos de aquí.

Pero, más allá de esa sensación cálida, volver también te permite, no con muha fortuna, comparar, o más bien, reconocer tu ciudad y sus cambios con un impacto superior al que puedan tener quienes viven en la ciudad permanentemente.

Y a mi pesar, hace ya varios meses que el reconocimiento no resulta satisfactorio. Lo esencial continúa vigente: eso no se le puede arrebatar a ningún ourensano; sería arrancarle el corazón y la memoria. Quizá porque esa imagen vive, cada vez en mayor medida, en esa memoria y no en el presente. Cuando me fui, era capaz de describir en cada esquina de la ciudad un recuerdo no demasiado remoto que me producía dosis exageradas de nostalgia. Aun así, me equivocaba: un recuerdo por esquina es insuficiente.

¿Y por qué abusar de la memoria? Me han obligado. Porque en aquellos aspectos en los que Ourense debería progresar, en línea con el resto de urbes, se queda totalmente estancado, a la espera de que alguien lo mime con el afecto que merece. No hay ningún tipo de iniciativa, solo intenciones cortoplacistas. La apariencia de la ciudad está descuidada, aspecto que, con los años, ha ido adquiriendo en coherencia con la degradación de sus gobernantes.

Quiero volver para reconocer y sonreír. Hoy. Para dejar en paz a la memoria.

Artur Da Cunha Rodríguez (Ourense)