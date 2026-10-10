La victoria frente al Barakaldo, único objetivo de la UD Ourense

La UD Ourense afronta esta tarde una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria en Primera Federación. Los unionistas, que han experimentado una notable mejoría en los últimos dos encuentros, reciben en el estadio de O Couto al Barakaldo, que también ocupa posiciones de descenso.

Los ourensanistas llegan al encuentro con el mal sabor de boca del empate ante el Real Unión (1-1) en un partido marcado por una actuación arbitral que los privó de lograr el primer triunfo.

“Lo que pasó la semana pasada es una muestra de que, como recién llegados a la categoría, quizás, todavía no se nos respeta igual que a otros equipos. Hay dos caminos para ganarse el respeto, el primero es jugar bien al fútbol, en lo que trabajamos cada día, y el segundo, nuestra gente, que es un activo muy importante para el club. No tenemos un presupuesto de seis millones de euros, ni seis años de experiencia en la categoría, ni los jugadores suman cien partidos en Primera Federación y el entrenador tiene 30 años. Son detalles que quizás restan, pero con trabajo y con nuestra afición intentaremos que no nos acaben perjudicando”, apunta el entrenador Juan Carballo.

En cuanto al encuentro frente al Barakaldo, Carballo pone en valor el potencial del rival: “Es de las semanas más difíciles para valorar exactamente en qué sector va a estar la fortaleza del contrario, porque tienen muchos recursos. Tienen dos jugadores por fuera en su pierna natural con gran capacidad de desequilibrio, mucha gente llegando a zonas de remate y dos mediapuntas como Xemi Fernández o Huidobro, que le dan muchísimos recursos ofensivos. Es un equipo muy completo. Por eso tenemos que mirar hacia dentro, potenciar lo que hacemos bien, seguir siendo un bloque completo defensivamente y responsabilizarnos en todas las alturas, lo que nos está llevando a sumar puntos, y ser fieles a lo que somos en ataque”.

Asimismo, apunta: “Les tenemos el máximo respeto, pero ningún miedo, e intentaremos ganar. Hemos intentado transformar la rabia y frustración de los jugadores, durante toda la semana, en energía positiva para conseguir mañana (por hoy) la primera victoria y además ante nuestra gente”.

Una de las noticias negativas de la semana fue la grave lesión del delantero Rufo Familiar, que sufrió una rotura en su ligamento cruzado posterior, lo que le mantendrá de baja varios meses. “No tener a Rufo significa un problema en lo deportivo, porque contábamos con él para tener un protagonismo importante, y también en lo social, porque suma muchísimo en el día a día del vestuario. En cuanto a incorporar a algún sustituto, Sergi (Baldrich) está en un momento muy positivo y a Jansonas tenemos que darle margen para ver cómo responde ante la oportunidad de jugar más minutos. A partir de ahí tomaremos una decisión con calma”.

Varias bajas visitantes

En el bando contrario, los vizcaínos tienen las bajas de los sancionados, Troncho y Trigueros; y de los lesionados Sustatxa y Naveira. En cambio, se estrena en la convocatoria Jon Cabo tras su lesión.

El técnico Imanol de la Sota, que ha cumplido 150 partidos en el Barakaldo, analiza a la UD Ourense: “Creo que en los dos últimos partidos ha estado muy bien, sobre todo el día del Cacereño, su último partido en casa. Para mí, en los primeros 20 minutos estuvieron a un gran nivel. Además, es un equipo que se está haciendo a la categoría, ha cambiado de cuerpo técnico y ha cambiado algunos jugadores. Aún se está haciendo a la categoría y en los últimos encuentros está compitiendo mejor”.