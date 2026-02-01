La victoria no puede esperar para el Sporting de Celanova

Encuentro a cara de perro el que disputarán en San Rosendo el Sporting Celanova y el Alertanavia. Los locales acumulan diez encuentros sin conocer el triunfo en Liga, mientras que los vigueses también están en descenso con cuatro puntos de ventaja sobre los celanovenses. “Sabemos que es un partido muy importante, pero no definitivo, pues que acabamos de empezar la segunda vuelta. Si conseguimos ganar, nos colocaríamos a un partido de la permanencia y anímicamente nos vendría muy bien para engancharnos y sentirnos vivos”, reconoce el entrenador del Celanova, Ángel Mociño.

Además, apunta al factor San Rosendo: “Tenemos muy claro que la permanencia pasa por sacar, sobre todo, los partidos de casa que nos vienen ahora. Nos vamos a enfrentar a los siete últimos y si los vamos ganando, nos meteríamos en la pomada”.

El Alertanavia

Con respecto al rival, asegura que “es un equipo que va a venir aquí muy motivado, porque tiene 19 puntos y es consciente de que se enfrenta al penúltimo y si se quiere salvar, no puede fallar. Es por ello que el encuentro se presenta tan igualado y exigente. El Alertanavia es un equipo peligroso, transita muy bien y es muy rápido. Además, tiene un sistema distinto, ya que juega con un 3-5-2 y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a enfrentarnos, por lo que para ajustar, nos obligará un poquito más, pero no hay excusas. Es lo que hay y tenemos que afrontar el partido para conseguir los tres puntos”.

Mociño tiene las bajas de Alberto Valencia, Hugo Pérez, Coello y Miguel Mociño. Además, Xaco es duda y vuelve Adrián Mociño.

San Rosendo, 16:15 horas.