Vídeo | La bonita llegada de dos atletas rivales en la San Martiño: cruzaron la meta de la mano

Los carrera infantil, que reunió a las categorías sub-12 y sub-10, en el momento de vivir el pistoletazo de salida.

Uxía Lama, del CEIP Mestre Vide, y Olivia Currás, del Salesianos Ourense, protagonizaron una de las imágenes más bonitas de la carrera infantil de la San Martiño al cruzar juntas y de la mano la línea de meta, pese a competir por centros rivales.

Ambas llegaron prácticamente igualadas, con un tiempo de 4:25 en los 1.100 metros de recorrido. La deportividad pudo más que la competición y las dos jóvenes atletas compartieron una llegada que dejó una de las escenas más especiales de la jornada. La viguesa María Costas fue tercera, apenas un segundo después, mientras que Maia Garrido Lafuente terminó en cuarta posición.

La prueba, correspondiente a las categorías sub-12 y sub-10, reunió a un total de 2.073 participantes. En la clasificación masculina, Adrián Rodríguez Barril, del Atletismo Obradoiro, fue el más rápido en recorrer los 1.100 metros de esta carrera que tenía la meta ubicada nada más salir de la Ponte Romana, sentido Pardo de Cela.

El brionés paró el crono en 4:09, cuatro segundos menos que Lucas Rojo Álvarez, del CEIP Seixalbo, que ocupó la segunda posición con 4:13, idéntico tiempo que Álex Cid Fernández, del CEIP O Couto, que completó el podio como tercero. La tripleta de jóvenes atletas que entraron con ese tiempo la cerró Jaime Fernández Ferreiro, del CD La Purísima, que ocupó la cuarta plaza.