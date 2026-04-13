LOGRA EL ASCENSO
El Rayo 21 es equipo de Primera Futgal
LOGRA EL ASCENSO
Tan solo dos temporadas le fueron suficientes al Rayo 21 para alcanzar su segundo ascenso a la Primera Futgal y en esta oportunidad a falta de cinco jornadas para acabar la liga.
La derrota del Seixalbo en el campo del Pabellón hizo que, matemáticamente, se plasmara este logro, recordando que el día anterior habían goleado 7-0 al Raio Alaricano.
El cuadro de Miguel Sáa marcó un hito en la categoría de plata, al ser el primer equipo en ganar los primeros 22 encuentros de la liga. Ahora le queda por confirmar el título de campeón. A falta de cinco jornadas le lleva 10 puntos al Vilariño.
Su entrenador asegura que “está siendo una muy buena experiencia en un sitio donde me sorprendió todo para bien, donde estamos disfrutando mucho y muy contentos del proceso para conseguir este ascenso”.
Si bien la racha victoriosa se interrumpió, Sáa sostuvo que no fue un tema de relajación, “porque el equipo seguía trabajando muy bien, pero es muy difícil ganar. En esa racha negativa se mantuvo el golaverage con los de arriba”.
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