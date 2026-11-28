Ourense CF - SD Gernika (3-0) Ourense CF: Diego García; Mario Jorrín (Ramírez, minuto 67), Iván Muñoz, Algisí, Manu Buide, Facu Ballardo (Álex Lorenzo, minuto 76), Domi Fernández (Miguel Cera, minuto 76), Jesús Cambil, Viti (Manu Dela, minuto 83), Markitos (Iker Punzano, minuto 67) y Robus. SD Gernika: Gelbentzu; Iñigo Gomeza (Torrontegui, minuto 60), Joseba Pérez, Rementeria (Paul Francia, minuto 79),70. Antón Fruniz, Aristi (Carles Soler, minuto 79), Kepa Vieites, Barandiaran, Ortiz (Etxebarría, minuto 46), Leiza y Baqué (Iñigo López, minuto 46). Goles: 1-0, minuto 32. Viti

2-0, minuto 54. Viti

3-0, minuto 70. Viti Árbitro: Ruiz Martín, del colegio madrileño. Mostró tarjetas amarillas al local Mario Jorrín; y a los visitantes Leiza, Baqué, Iñigo López y Torrontegui. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 13 de Segunda Federación celebrado en el campo de O Couto.

El Ourense CF regresó a la senda de las victorias luego de derrotar en O Couto a la SD Gernika por 3-0. Los tres tantos fueron materializados por el delantero azulón Viti, que fue, sin duda alguna, el gran protagonista del encuentro.

Le hacía falta al equipo de Jorge Cuesta un partido como el disputado ante el conjunto vasco a los azulones, que llevan una temporada con muchos altibajos, siendo capaces de lo mejor, pero también de lo peor. Ayer mostraron su mejor cara, dieron otra imagen muy diferente a los últimos partidos en casa ante sus aficionados, dejaron la portería a cero y marcaron tres goles, pero gozaron de muchas más oportunidades.

Desde el pitido inicial ya se apreció otro talante en los jugadores ourensanos. Tenían chispa, combinaban mucho buscando las bandas y eran los dominadores de la pelota y del partido. A los diez minutos llegó el primer aviso, obra de Markitos que con un buen disparo que obligó al meta Gelbentzu a mandar la pelota a saque de esquina. En el 20, otra vez el vigués, esta vez con una media vuelta en el área superó al meta, pero un defensa mandó de nuevo a córner. Y la más clara en el 25. Markitos, que estaba siendo el más destacado, perdonó el tanto. Centro medido de Mario Jorrín y el delantero que solo tenía que empujarla a la red, lo hizo, pero pegó en el larguero y se marchó fuera.

En el minuto 32 empezó el recital del delantero Viti. Recibió de espaldas en medio campo un pase del portero Diego García, se giró para deshacerse de su marcador, encaró portería contraria y sacó un disparo raso pegado a la cepa del poste desde el borde del área para hacer el 1-0. Robus pudo hacer el segundo en un remate de cabeza tras saque de esquina, pero remató fuera estando solo. Espabiló el Gernika en los últimos cinco minutos y un remate de Baqué se fue a saque de esquina y otro de Rementeria obligó a Diego García a emplearse a fondo.

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En la segunda parte, salieron mejor los vascos que buscaban el empate. Y pudieron lograrlo, pero en el 47 lo evitó el defensa Manu Buide, que tapó el remate de Kepa Vieites, que había superado a Diego en el mano a mano o en el 50 el buen disparo de Iñigo López lo detuvo abajo el meta ourensano.

Pero en la primera llegada azulona de la segunda parte, Viti volvió a marcar. Se marchó por velocidad de su marcador y ante la portería vasca definió con frialdad con un disparo cruzado. 2-0 y partido muy encarrilado. El tanto le dio sosiego al equipo de Jorge Cuesta que también refresco el equipo y que pudo hacer el tercero obra de Domi Fernández, pero tras regatear con calidad a su par, vio cómo Gelbentzu le negaba la gloria.

El choque entró en un ida y vuelta y los vascos también tuvieron dos buenas ocasiones. La primera fue un disparo de Iñigo López y la segunda otro de Antón Fruniz, pero en ambas ocasiones se encontraron con un seguro Diego García para abortar el peligro.

Tercer gol de Viti

En el minuto 70, de nuevo el canario Viti frotó la lámpara y sentenció el partido. Recuperó una pelota en medio campo, y se marchó como un obús hacía la portería contraria. Por el camino tuvo tiempo para hacer la pared con Iker Punzano, que se la devolvió franca para encarar al meta visitante y de nuevo, con calidad aguantó la salida, y le superó con un tiro raso.

3-0 y partido sentenciado. Con el trabajo finiquitado, el entrenador Jorge Cuesta lo sustituyó para que se llevara, primero, la ovación de los aficionados, y al final, el balón de recuerdo para casa, firmado por sus compañeros. Bien que se lo merecía el tinerfeño.