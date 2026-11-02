El Voleyourense se lleva el derbi en A Coruña (2-3)

El Voleyourense logró una importante en el derbi ante el Ciudad de A Coruña por 2-3 (23-25, 25-18, 27-25, 14-25 y 8-15) y rompió una racha de dos derrotas consecutivas en la exigente Superliga Femenina 2. El conjunto entrenado por Pablo Pérez se mantiene gracias a esta victoria en la zona media-alta de la clasificación después de cinco jornadas ya disputadas.

El encuentro comenzó muy igualado, con un conjunto coruñés que llevó la iniciativa durante buena parte del primer set. Sin embargo, las ourensanas supieron reaccionar en los momentos decisivos para darle la vuelta al marcador y adjudicarse la manga por 23-25. Las locales respondieron llevándose el segundo parcial por 25-18 y, en un tercer set muy disputado, consiguieron imponerse por un ajustado 27-25, colocando el 2-1 en el marcador.

Remontada ourensana

Lejos de venirse abajo, el equipo dirigido por Pablo Pérez mostró su mejor versión en el cuarto set, imponiendo un ritmo de juego que le permitió dominar con claridad y forzar el desempate tras un contundente 14-25. En el quinto y definitivo parcial, el Aceites Abril Voleyourense mantuvo la concentración y la intensidad, tomando ventaja desde los primeros puntos y cerrando el encuentro con un claro 8-15.

Una victoria de carácter para el conjunto ourensano, que suma dos valiosos puntos fuera de casa y refuerza la confianza del equipo para afrontar las próximas jornadas de competición. El próximo fin de semana reciben en O Pompeo al Astillero.